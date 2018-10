OGLASIO SE MINISTAR KUŠČEVIĆ: Za referendume su potpisivale mrtve osobe pa čak i državljani BiH?!

Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT), zadužena za provjeru potpisa, pronašla je brojne nepravilnosti

Visoki izvor iz Ministarstva uprave otkrio je jučer Večernjem listu kako se čini da nije prikupljen dovoljan broj potpisa za referendume o Istanbulskoj konvenciji i promjeni izbornog zakona.

Iako ministar uprave Lovro Kuščević poručuje da jučer objavljene informacije ne stižu iz Povjerenstva koje se bavi provjerom prikupljenih potpisa za referendume, mediji pišu kako su obje inicijative propale zbog velikog broja neispravnih potpisa.

“Sve ovo što čujemo, što čitamo negdje po nekakvim portalima nisu informacije. Dakle, kada dobijem od Povjerenstva službeni izvještaj, onda su to informacije, i onda ću vrlo rado komentirati svaki pojedini potpis”, izjavio je Kuščević novinarima prije sjednice Vlade.

Brojne nepravilnosti

Jutarnji doznaje kako je Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT), zadužena za provjeru potpisa, pronašla brojne nepravilnosti.

Primjerice, pronađen je velik broj nevaljanih potpisa, a osim toga, putem provjere OIB-a, na nekim listama su se nalazile čak i mrtve osobe te državljani drugih zemalja, posebno iz Bosne i Hercegovine. Također, utvrđeno je i da su se kopirale potpisne liste s prošlog referenduma o braku.

Kuščević je dodao kako se može očekivati da će Povjerenstvo koje se bavi provjerom prikupljenih potpisa za referendume, već u iduću srijedu dovršiti svoj posao i dostaviti službeno izvješće sukladno Zakonu o refendumu.

‘Svaki glas treba provjeriti’

“Povjerenstvo sada kontrolira sve to, sve mora biti transparentno, svaki glas mora biti provjeren kako bi zaista to pravo na referendum zaživilo u punom smislu sukladno hrvatskom Ustavu”, pojasnio je Kuščević.

Upitan koji je politički stav HDZ-a, treba li sve to propitivati Ustavni sud, dodao je kako ne želi spekulirati ima li ili nema dovoljno prikupljenih potpisa. “Tu imamo tri pitanja, no ne bih zaista spekulirao, ako dođu do Hrvatskog sabora na ta pitanja Hrvatski sabor će donijeti svoju odluku”, istaknuo je ministar uprave.