PROPAST POZNATE TURISTIČKE AGENCIJE: Ljudi počeli dobivati obavijesti vezane za odštete, umjesto 2400 dobit će 96 kuna

Prije tri mjeseca u stečaju je završila poznata turistička agencija Kompas, potrošači koji su kod njih uplatili putne aranžmane počeli su dobivati obavijesti o njihovim odštetnim zahtjevima. Nažalost, u tim obavijestima ne čekaju ih dobre vijesti.

Kako piše Jutarnji list, u dopisu osiguravajuće kuće Euroherc kupca paket-aranžmana se obavještava kako “ne mogu donijeti odluku o odštetnom zahtjevu, i to zbog toga što im agencija Kompas, na njihovo izričito traženje, nikad nije dostavila dokumentaciju koja je osiguravatelju navodno potrebna da bi donio rješenja u odštetnim zahtjevima”.

U objašnjenju stoji kako je putnička agencija kod Euroherca osigurala određenu svotu novca za slučaj stečaja ili financijskih poteškoća, no da se iz te police može pokriti samo one turističke pakete koji su osiguravatelju prethodno predočeni te se on s njima usuglasio. Kompas to, međutim, nije učinio, pa Euroherc to smatra dovoljnim razlogom da odštetne zahtjeve trenutačno proglasi nerješivima.

Nezakonita polica

Na koncu ispada da je Euroherc još u listopadu prošle godine Kompasu uputio dopis u kojem od njih traže da im dostave pet vrsta dokumenata: popis svih aranžmana koji su uplaćeni i otkazani ili je za njih izvjesno da će biti otkazani, zatim popis mjera koje su poduzeli nakon nastanka osiguranog slučaja, obavijesti i suglasnosti u vezi s turističkim aranžmanima koji su obuhvaćeni jamstvom, policu osiguranja ili bankarsku garanciju eventualno sklopljenu i kod nekog drugog osiguravatelja te poslovni plan na temelju kojeg planiraju ili su pokušali sanirati gubitak iznad kapitala u 2017. godini, piše Jutarnji list.

Neki smatraju kako potrošači nikada neće dobiti svoje odštete kao i da osiguravajuća kuća na sve načine odugovlači isplatu, no činjenica jest kako je Kompas za slučaj stečaja ili financijskih teškoća kod Euroherca sklopila policu u vrijednosti od samo 300 tisuća kuna, što je protuzakonito. Naime, dužni su bili dužni sklopiti policu u visini od najmanje 10 posto ukupnog prošlogodišnjeg prometa iz segmenta putnih aranžmana.

Za aranžman od 2400 kn dobit će tek 96 kn

Budući da im je prošlogodišnji promet iznosio 69 milijuna kuna, jednostavnom računicom se zaključuje kako su bili dužni uplatiti policu na 6,9 milijuna kuna čime bi se moglo obeštetiti sve oštećene potrošače.

Ugovoreni nerealizirani putni aranžmani ukupno iznose 7,2 milijuna kuna, piše Jutarnji, a iz neznatnih 300.000 će se razmjerno dijeliti novac onima kojima odšetni zahtjev bude prihvaćen.

Tako će se dogoditi da će osoba koja je uplatila aranžman u vrijednosti 2400 kuna dobiti 96,82 kn odštete.