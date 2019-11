PROPAO DOGOVOR VLADE I SINDIKATA, MIHALINEC PORUČIO: ‘U ponedjeljak iskazujemo pijetet Vukovaru, a od utorka idemo još žešće!’

‘Bili smo ljuti jer smo 5. studenoga imali sastanak na kojem je Vlada izrekla svoju ponudu. Danas je bio sastanak na kojem je najavljena nova ponuda. No, ponuda je bila gotovo identična’rekao je sinoć u ‘Otvorenom’ predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec

Nakon jučerašnjeg sastanka na kojem je Vlada iznijela novu ponudu predstavnicima školskih sindikata. Ovi su je, međutim, odbili tvrdeći da se ni po čemu nije razlikovala od one prijašnje.

“Bili smo ljuti jer smo 5. studenoga imali sastanak na kojem je Vlada izrekla svoju ponudu. Danas je bio sastanak na kojem je najavljena nova ponuda. No, ponuda je bila gotovo identična. Vlada je sada, umjesto što je prije nudila razgovore o plaćama, to je nebuloza koju je nemoguće provesti do 1. srpnja, od 1. srpnja bi pokrenula povećanje koeficijenata za 2 posto. Pokrenuti ne znači baš da je sigurno. A sada je Vlada napisala u sporazumu da bi od 1. srpnja isplatili dodatak od 2 posto. Znači, gotovo isto, nešto više iznosi koeficijent od 2 posto”, rekao je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec, u sinoćnjoj emisiji Otvoreno na HRT-u.

SINDIKATI NE ČEKAJU NOVU PONUDU VLADE, KREĆU NA REFERENDUM: ‘Prošli put su ponudili nulu, neka ne misle da time mogu zaustaviti štrajk’

Aladrović: Ponudili smo ono na što se možemo obvezati

Sindikati će, dodao je Mihalinec, ustrajati u štrajku te najavio kako u ponedjeljak, 18. studenoga, neće biti prosvjeda i štrajkaških aktivnosti zbog pijeteta prema žrtvama Vukovara i Domovinskog rata.

“Taj dan će nastavnici štrajkati dostojanstveno u svojim školama, zapaliti svijeće u zbornicama u spomen svima onima kojima treba odati pijetet. Od utorka, naravno, žešće nego što je bilo danas” rekao je Mihalinec.

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović kazao je da je jučerašnja ponuda Vlade sindikatima sadržavala sporazum s dodtakom od 2 posto na prijašnju ponudu za povećanje psnovice po modelu “2+2+2”.

“Ponudili smo povećanje osnovice za 2+2+2. Uz to sindikatima koji su u štrajku smo ponudili 2 posto kao dodatak koji smo danas prezentirali kroz sporazum kakav je već u praksi potpisan ranije, 2007. godine i danas imamo dodatak od 13,7 posto koji je s vremenom porastao. Ponudili smo ono na što se Vlada može obvezati ukoliko ne dođe do redizajna cijelog sustava”, kazao je ministar rada dodavši da bi, ako se ne redefinira cijeli sustav plaća, prosvjetari u idućoj godini imali povećanje plaće od 8 posto.

PLENKOVIĆ PROZVAO ČELNIKE ŠKOLSKIH SINDIKATA: ‘Razmislite o svemu, nerazumo je štrajkati kad vam se podižu plaće’

‘Ako se sada razjedine, učitelji i nastavnici bit će gubitnici’

Novinarka Telegrama Dora Kršul kazala je da je, prema službenim podacima resornog ministarstva, prosječna plaća učitelja i nastavnika 7135 kuna.

“Mi smo masu plaća iz proračuna podijelili s brojem učitelja i nastavnika i naš je izračun bio za 15 kuna manji. Telegram je taj podatak objavio jer se u javnosti puno pričalo o prosječnoj plaći”, rekla je Kršul dodavši da su je zvali i ljudi koji imaju manju plaću od toga.

“Prosjek je prosjek”, ustvrdila je.

Profesorica njemačkog jezika iz mreže “Nastavnici organizirano” Ivana Valjak Ilić kaže da ma status nastavnika mentora zbog čega je njezina plaća veća od one kakvu bi imala bez tog statusa.

“Moja plaća za kolovoz, to je mjesec u kojem nema smjenskog rada, iznosi 6800 kuna. To se radilo preko centralnog sustava za izračun plaća i prema njemu je moja plaća manja od prosjeka. No, ja za prijevoz do radnog mjesta i s radnog mjesta dobivam kunu po kilometru, a napravim oko 1800 km mjesečno i to dobijem na račun, ali to nije moja plaća. Ja ne amortiziram svoje vozilo na taj način. Ne želim ulaziti u metodologiju. Vrlo je teško prihvatiti tu brojku jer ima ljudi s 40 godina staža koji nemaju tu cifru”, rekla je Valjak Ilić osvrnuvši se na tvrdnje novinarke Telegrama. Rekla je i da će učitelji i nastavnici ostati gubitnici ako se sada razjedine.

Davor Huić iz Udruge poreznih obveznika “Lipa” smatra da sindikati javnih službi upravljaju Hrvatskom na indirektan način time što bloikiraju reforme te da ne predstavljaju sve radnike u Hrvatskoj kojih je milijun i pol već samo njih 250.000.

“Fokus sindikata je samo na jednu stranu, a ne na cijeli proces”, kazao je.

SINDIKALIST STIPIĆ IZ ‘PREPORODA’ KAŽE DA NEMA POPUŠTANJA: ‘Ili ćemo dobiti ono što zahtijevamo ili će Vlada brutalno ugušiti ovaj štrajk’