PRONAŠLI SU KANDIDATA OSVETNIKA: Bujanec je sada objavio fotku Kolindinih savjetnica koja se neće svidjeti dijelu njenih birača

Velimir Bujanec ima negativan stav o predsjednici RH još otkako je smijenjen njen savjetnik Mate Radeljić s kojim je ovaj godinama blizak

Velimir Bujanec danas je ponovno podigao prašinu u javnosti. Na svom je Facebook profilu objavio fotografiju Krešimira Macana, savjetnika bivšeg predsjednika Republike Ive Josipovića na druženju sa savjetnicama sadašnje predsjednice, Mirjanom Hrgom i Ivanom Crnić.

Uz fotografiju je Bujanec stavio i komentar kojim Bujanec iskazuje kako očekuje poraz Kolinde Grabar-Kitarović na predstojećim predsjedničkim izborima.

Razdor zbog Radeljića

Nije ovo prvi Bujančev negativni komentar na odluke koje donosi Grabar-Kitarović. Naime, sve je počelo smjenom njena savjetnika Mate Radeljića u prosincu prošle godine. Mnogi su spekulirali kako je s Pantovčaka otišao jer je Kolindu “odvukao previše udesno”, što se nije sviđalo premijeru Plenkoviću. Bujanec je tada na svome Facebooku napisao ogroman traktat, citirajući dijelove svoje emisije od 19. prosinca, u kojem govori kako iza te smjene stoji Plenković te da “Kolinda i Plenković uopće nisu u dobrim odnosima”. To je bio početak kraja Bujančeve potpore Kolindi. Naime, on i Mate Radeljić su bliski i dijele određene političke stavove.

Nakon smjene Radeljića na Pantovčak je stigla Mirjana Hrga, koju Bujanec u svojim objavama u početku nije štedio.

Preispitivanje odluka

Od tada pa do danas, Bujanec je u stalnoj ofenzivi prema Grabar Kitarović.

“Po čemu je to Kika bliža Kolindi od sirotog Jakova – a njemu nikada nije ovako javno (i nježno) čestitala rođendan?! Šalu na stranu, zar u Hrvatskoj nema važnijih stvari kojima bi se trebala baviti jedna državnica?! Selo gori, a baba se češlja! Zaista volim pse, al’ ne mogu zamisliti predsjednika Tuđmana da psu javno čestita rođendan…”, čudio se Bujanec u ožujku.

Škoro – kandidat desnice?

No, čini se kako je radikalna desnica sada pronašla svog kandidata koji bi se mogao boriti za mjesto na Pantovčaku sa sadašnjom predsjednicom. Njegovo ime je – Miroslav Škoro. Naime, Bujanec ga otvoreno podržava, objavljujući rezultate raznih anketa te naglašava njegovu povezanost s desnicom; istom onom zbog koje je Mate Radeljić navodno napustio Pantovčak.

Tako je nedavno uz fotografiju naslovnice desničarskog magazina Hrvatski tjednik napisao: “Ova naslovnica prava je glazba za hrvatske uši :) Škoro bi kao predsjednik uvijek išao na Bleiburšku komemoraciju i nikada ne bi uklonio spomen ploču palih HOS-ovaca!”

U medijima se spekulira kako Škoro ima potporu desnog dijela političkog spektra, odnosno kako je on “kandidat osvete” Kolindi. Ove Bujančeve objave to ne skrivaju, no znakovito je kako je on vrlo brzo promijenio mišljenje o predsjednici i prigrlio “čovjeka iz naroda”, pjevača koji već ima političkog iskustva. Nagađa se da ga je prigrlio i smijenjeni Radeljić.

