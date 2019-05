PRONAŠLI SMO NOVOG BANDIĆEVOG DONATORA: Mladi kontrolor karata u ZET-u dao je 30.000 kuna. Nitko ga osim nas nije pitao odakle mu lova

Bandićeva stranka na izborima za EU parlament nudi novi fenomen: radnike-bogate donatore, a tu pojavu ni DIP niti bilo koja druga institucija neće istražiti

Nakon što smo otkrili da se kao jedan od najizdašnijih donatora s liste koju je Državnom izbornom povjerenstvu u okviru financijskog izvješća o troškovima u predizbornoj kampanji pojavljuje radnik ZET-a, Marijan Kušeković, a on nam je objasnio da za donaciju od 30 tisuća nije izdvojio novac od svoje plaće, nego od prodaje nekretnina, Milan Bandić je na press konferenciji ustvrdio da jednog od svojih najvećih donatora uopće ne poznaje, te da će gospodin Kušeković – dobiti zahvalnicu.

Naravno, htjeli smo provjeriti u ZET-u na kojem radnom mjestu radi gospodin Kušeković, no u službenom odgovoru iz tvrtke koja je u vlasništvu Grada Zagreba, dobivamo samo potvrdu da je zaposlen, ali detalje, kažu, ne žele otkriti, pozivajući se na Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka. Neslužbeno saznajemo da je donator Kušeković – vozač autobusa. On sam nam je rekao da nije član Bandićeve stranke, a reporterka N1 TV je u razgovoru s njegovim susjedima saznala da je član njegove stranke njegov zet, koji je također zaposlen u – ZET-u.

Zašto je donirao?

No, nakon otkrića o vozaču ZET-ova autobusa koji je odlučio odvojiti 30 tisuća od svog obiteljskog budžeta za listu koju predvodi Martina Bienefeld, Net.hr saznaje da i drugi donator s visokim iznosom u kategoriji “građani-donatori”, Nikola Tomurad, također radi u ZET-u. Mladi dopredsjednik Foruma mladih Bandićeve stranke, također je, isto kao i Kušeković donirao 30 tisuća kuna. Na žalost, 25-godišnji donator na dan objave liste donatora nije htio detaljnije porazgovarati o motivima svoje donacije, ali ni podrijetlu novca. Ponovno smo ga kontaktirali i nakon otkrića da je i on zaposlen u ZET-u, ali rekao je da smo “ionako napisali to što smo htjeli” i nije bio raspoložen za daljni razgovor. Šteta, jer nakon otkrića da 25-godišnji Nikola Tomurad radi u ZET-u, na poslu kontrolora karata, misterij njegove impresivne donacije još se produbljuje.

I za Tomurada ZET službeno potvrđuje da radi u tvrtki, ali nisu htjeli precizno odgovoriti od kada radi. No, sigurno ne radi dugo, vrlo izgledno da se zaposlio u proteklih nekoliko godina. Neslužbeno, spominje se da je potkraj 2017. zaposlen u Holdingu, a početkom 2018. u ZET-u. Naime, Nikola Tomurad završio je 2013. godine srednju školu za cestovni promet te je putem javnih internetskih platformi za traženje posla tražio bilo kakav posao da bi stekao iskustvo. U stranačkim objavama na društvenim mrežama aktivniji je od 2016. godine, a 2018. ga nalazimo već kao predstavnika stranke na otvaranju novih ogranaka. Bilo bi zanimljivo vidjeti ima li korelacije između političke karijere u stranci gradonačelnika Zagreba i zapošljavanja u tvrtki u vlasništvu Grada Zagreba, no ZET službeno taji trenutak zapošljavanja Nikole Tomurada.

Taji se kada je kontrolor karata-donator zaposlen u ZET-u

Uostalom, član predsjedništva gradske organizacije Bandićeve stranke, Dražen Bartaković, zadužen za “bazu članova i simpatizera u gradskoj organizaciji” zaposlen je također u ZET-u. Iako se radi o tvrtki u gradskom vlasništvu, dakle, tvrtki vezanoj i za gradski proračun i za “džepova građana”, još k tome – tvrtki gubitašu, tvrtka je sve netransparentnija oko zapošljavanja. Ne postoje transparentni natječaji za nova radna mjesta, ne zna se tko se sve javio, kako se provode testiranja i na temelju kojih kriterija se izdvaja tko je primjereniji za neko radno mjesto, a tko nije. Kao što se svojedobno nije moglo utvrditi kako je Milan Puh, brat saborske zastupnice Marije Puh, koja je iz HNS-a prešla u Bandićevu stranku, dobio posao u ZET-u i je li na natječaju bio bolji od nekih drugih kandidata, tako se ni sada ne može saznati je li Nikola Tomurad, mladić iz Sesveta, rasturio na natječaju za kontrolore karata, je li tog natječaja uopće bilo, i kada se to točno zbilo.

Nikola Tomurad je inače i nećak bivšeg načelnika policije i dugogodišnjeg suradnika Milana Bandića, Marijana Tomurada. U dobi od 25 godina, taj vrlo mlad dečko iz Sesveta, kontrolor karata u ZET-u, mladi stranački političar, sada je ušao u stranačke anale i kao donator: iznos u visini najmanje četiri svoje plaće donirao je vlastitoj stranci. Je li to moguće? Je li to prirodno? Možete li si zamisliti 25-godišnjaka koji od svoje ušteđevine uplaćuje 30 tisuća kuna za predizborne aktivnosti liste na kojoj su manje-više svi redom vrlo imućni prijatelji Milana Bandića? Je li on to doista uplatio iz vlastite kasice prasice ili je samo posudio svoje ime i prezime?

Preostaje nam jedino čuđenje. Ni DIP niti ikoja druga institucija neće provjeravati podrijetlo donacija. Niti neobično intenzivnu vezu zaposlenika gradske tvrtke i stranke gradonačelnika. A objava donatora – kojih u slučaju HDZ-a uopće nema, a u Bandićevom slučaju ima, ali obilje neobičnih – zapravo ponovno otvara vrlo ozbiljno pitanje kontrole financiranja rada stranaka i predizbornih aktivnosti.