PRONAŠLI MISTERIOZNO NESTALOG SVEĆENIKA; GLASNOGOVORNIK POLICIJE: ‘Ne znam kako je. Nadam se da je dobro. Dobio sam poruku’

Svećenik Igor Barišić koji je nestao 21. kolovoza na području Hrastovice pronađen je kod Slavonskog Broda. Navodno je ovih nekoliko dana proveo u jednom hotelu

Pronađen je upravitelj Župe svetog Bartola iz Hrastovice fra Igor Barišić (38) koji je nestao 21. kolovoza kada se na području Hrastovice uputio u nepoznato. Kako doznaju Vijesti.hr, pronađen je kod Slavonskog Broda, na području Policijske uprave brodsko-posavske, potvrdili su u Odjelu s javnošću PU sisačko-moslavačke.

Glasnogovornik Dario Kačmarčik nije znao reći li Barišić dobro: “A, ne znam. Ja se nadam da je. Dobio sam poruku.”

Brat je presretan: Ovih nekoliko dana proveo je u jednome hotelu

Barišićev brat rekao je za 24sata da je presretan što je pronađen jer su strahovali da mu se nešto nije dogodilo. Dodao je kako Igor nikad ranije nije ovako odlazio. Kazao je da je Igor ovih nekoliko dana proveo u jednome hotelu.

Ove nedjelje je trebao predati službu

Podsjetimo, Barišić je nestao 21. kolovoza. Visok je 170 centimetara, slabije tjelesne građe, ima crnu, ravnu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka bio je odjeven u tamnu majicu kratkih rukava, donji dio trenirke i tenisice nepoznate marke i boje.

Barišić rođen je 12. veljače 1981. u Slavonskom Brodu. Svećenik je Franjevačke provincije svetog Ćirila i Metoda. Nakon svećeničkog zaređenja služio je kao vikar u zagrebačkom Sigetu, Požegi i Našicama. Prije tri godine preuzeo je župu svetog Bartola u Hrastovici, odakle je premješten u Ilok. Službu je trebao predati upravo ove nedjelje fra Draganu Grizelju, no do toga nije došlo. U Sisačkoj biskupiji ne znaju je li to bio mogući motiv njegova nestanka.