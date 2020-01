PRONAĐENA AFRIČKA MAČKA KOJA JE LUTALA TUROPOLJEM: Ljudima sada doslovno jede iz ruke, a uskoro se vraća vlasniku u Sloveniju

Riječ je o životinji koja je zbog svog lijepog izgleda često tražena na crnom tržištu gdje njezina cijena premašuje 10.000 dolara

Serval, afrička subsaharska divlja mačka koja je gotovo mjesec dana lutala Turopoljem, napokon je uhvaćena. To su odlične vijesti za vlasnika iz Slovenije kojem je pobjegla jer sada je njegov ljubimac u sigurnim i stručnim rukama. Kako VGDanas saznaje od ekipe s terenskog bloga LIFE Lynx, veterinari Vedran Slijepčević i Branimir Reindl jučer su u dogovoru s vlasnicima uspješno uhvatili servala nakon tjedan dana potrage za njim.

“Iako afrički serval nema previše veze s našim risovima, posljednjih dana smo udružili snage i iskustvo s jednim od naših najpoznatijih veterinara za divlje životinje – Branimirom Reindlom i pomogli u hvatanju ovog odlutalog kućnog ljubimca koji posljednjih mjeseci luta Slovenijom i Hrvatskom. Akcija hvatanja potrajala je oko tjedan dana i završila uspješno”, kazali su za VGDanas iz Life Lynxa.

Kakva je serval životinja?

Inače, spomenuti blog predstavlja istoimeni međunarodni projekt u sklopu kojeg je planirano u razdoblju od 2017. do 2024. u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji u divljinu pustiti oko 14 risova koji su uhvaćeni u Rumunjskoj i Slovačkoj. Doznaje se da će životinja u kratkom roku biti vraćena slovenskom vlasniku te da se serval umirio i da jede ljudima iz ruke te da sve bolje prihvaća blizinu čovjeka.

Za sve one koji se pitaju o kakvoj je to mački riječ, odgovor je tu: serval je mačka koja naraste do 60 centimetara i dostigne težinu od 18 kilograma. Njegova prehrana uglavnom počiva na glodavcima, manjim pticama i gmazovima. Riječ je o životinji koja je zbog svog lijepog izgleda često tražena na crnom tržištu gdje njezina cijena premašuje 10.000 dolara.