PROMJENE U ZAGREBAČKOM JAVNOM PRIJEVOZU ZBOG VELIKE GOSPE: Tramvaji i autobusi vozit će prema drugačijem rasporedu

Tramvaji i autobusi će za blagdan Velike Gospe voziti prema nedjeljnom rasporedu

Na blagdan Velike Gospe, u četvrtak, 15. kolovoza, zagrebački tramvaji i autobusi vozit će po nedjeljnom rasporedu, u petak, 16. kolovoza, tramvaji će prometovati po subotnjem rasporedu.

Izmijenjene trase autobusa

Za proštenja, koja se na blagdana Velike Gospe, tradicionalno održavaju ispred crkve u Stenjevcu i u svetištu Majke Božje Remetske, autobusi linija 119 (Črnomerec – Podsused most), 146 (Črnomerec – Malešnica – Jankomir) i 203 (Svetice – Vinec – Kaptol) vozit će izmijenjenim trasama, odnosno skraćeno.

Izmjene na trasama linija 119 i 146 započet će poslijepodne u srijedu, 14. kolovoza, a primjenjivat će se do večernjih sati četvrtka, 15. kolovoza. Autobusi linije 119 vozit će uobičajenom trasom do raskrižja Ilice i Vrapčanske ceste te nastaviti vožnju Alejom Bologne, Škorpikovom te Samoborskom cestom do krajnjeg odredišta u Podsusedu. Istom izmijenjenom trasom vozit će i u povratku.

Skraćeno prometovanje

Autobusna linija 146 prometovat će skraćeno do raskrižja Ulice Ivane Brlić Mažuranić i Stenjevečke ulice, kod kružnog toka. Ulazno, odnosno izlazno stajalište bit će uspostavljeno poslije kružnog toka u Ulici Ivane Brlić Mažuranić i to u smjeru grada. Autobusi linije 203, na blagdan Velike Gospe od 8.30 do 21 sat, vozit će skraćeno do Ulice Vinec.

U četvrtak, 15. kolovoza, autobusi linija 172 (Črnomerec – Zaprešić), 176 (Črnomerec – Gornja Bistra) i 177 (Črnomerec – Poljanica – Gornja Bistra) tijekom dana zaustavljat će se u oba smjera i na stajalištu Gospodska, priopćeno je u utorak iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).