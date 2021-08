Već je najavljeno cijepljenje starijih uzrasta đaka po školama, s obzirom na to da su cjepiva protiv koronavirusa u Hrvatskoj odobrena za djecu stariju od 12 godina. Ministar zdravstva Vili Beroš poručio je da povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja razmatra opciju ukidanja samoizolacije za cijepljene učenike, osim u slučajevima kada se ponovno zaraze.

No, isto povjerenstvo planira još nekoliko epidemioloških detalja s kojima će se ući u sljedeću školsku godinu. Iako nema konkretnih mjera, sve bi trebalo ići k popuštanju mjera koje su vrijedile tijekom prošle školske godine.

Jutarnji tako doznaje da obveza nošenja maski neće biti u potpunosti ukinuta. Najmlađi učenici, od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, sigurno neće morati nositi maske na nastavi. Izvjesno je da će to vrijediti i za dobar dio starijih đaka. Naime, definirano je da će maske ostati obvezne za sve koji do škola putuju javnim ili školskim prijevozom. Striktne odluke o maskama na nacionalnoj razini neće biti, već će se ona donositi lokalno, ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Dopunska nastava po principu mature

Ministarstvo je saslušalo prijedloge nastavnika, koji su se žalili da su darovita djeca te ona kojima je trebala dodatna pomoć u savladavanju gradiva bila najviše zakinuta tijekom epidemije. Stoga je vrlo izgledno vraćanje dopunske i dodatne nastave, gdje god je to moguće.

No, konačna će odluka biti na ravnateljima, koji, zaključeno je, najbolje poznaju epidemiološku situaciju u svojim školama te na koji način mogu organizirati dodatne aktivnosti. Dopunska bi nastava trebala biti organizirana po principu državne mature, na kojoj su djeca iz različitih razreda bila u istoj prostoriji, a pritom bi se trebali pridržavati svih epidemioloških mjera.

Izbjegavanje online nastave

Jedan od ciljeva Ministarstva je i svođenje online nastave na što manju mjeru. U tome su optimistični, jer je ipak procijepljeno 50 posto stanovništva. No, ne brzaju s odlukama, jer do početka nastave je još dva tjedna, a to je u epidemiološkom smislu jako puno. Ipak, uvjeravaju da već sada rade na pripremi različitih modela koji će se moći primijeniti ovisno o situaciji.

Dosad je cijepljeno 50 posto zaposlenika u osnovnim školama, 56 posto u gimnazijama i 55 posto u strukovnim školama. Iako je najavljeno, još uvijek nije poznato kako će biti organizirano cijepljenje djece. Zna se samo da će, kao i u svim drugim skupinama, biti dobrovoljno.