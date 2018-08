PROMJENA VREMENA DONOSI KRATKI PREDAH OD NESNOSNIH VRUĆINA: Stižu kiša, grmljavina i pijavice, a evo kada se očekuje smirivanje

Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25.

Nakon kratkog pada temperature, početkom tjedna opet su se vratile prave ljetne vrućine.

Danas nas je dočekala nova promjena vremena koja će dovesti i do novog pada temperature. Kiše i grmljavine mjestimice je bilo već u noći i ujutro na sjevernom Jadranu i u zapadnim kopnenim područjima, a od sredine dana će biti i drugdje.

Mogući su izraženiji pljuskovi praćeni pojačanim vjetrom te obilnija oborina. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i osobito na krajnjem jugu zemlje.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo, poslijepodne će okrenuti na sjeverozapadnjak, mjestimice s jakim udarima. Na otocima i prema jugu uz jake izljeve kiše, moguće su i pijavice.

Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 °C, na istoku i jugu malo viša.

Nove vrućine

U srijedu ujutro kiše još može biti na istoku, a tijekom dana pljuskovi su još mogući uglavnom u gorju, posebice u Dalmatinskoj zagori i Konavlima. Vrijeme će se smirivati i idući dani bit će sunčani i vrući.

Od četvrtka sunčanije i ponovno toplije, no lokalno je moguć i poneki pljusak. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura i sjeverozapadnjak, podno Velebita s jakim i prolazno olujnim udarima.

Od petka će biti ponovno sunčano i vruće uz noćne temperature oko 24, a dnevne između 30 i 33 °C.