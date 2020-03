PROMJENA U VRHU ORUŽANIH SNAGA: General-bojnik Jurković novi zamjenik načelnika Glavnog Stožera

General Jurković se u obranu suvereniteta Republike Hrvatske uključio u listopadu 1991. kao pripadnik 121. brigade

Svečana primopredaja dužnosti zamjenika načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga između general-pukovnika Drage Matanovića i general-bojnika Siniše Jurkovića održana je u petak u Glavnom stožeru OS RH.

General-pukovniku Dragi Matanoviću prestaje raspored na ustrojbenom mjestu zamjenika načelnika GS OS RH s 15. ožujkom na temelju Odluke predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga, a na prijedlog načelnika Glavnog stožera OS RH te uz suglasnost ministra obrane, stoji u priopćenju Ministarstva obrane.

Matanović odlazi na dužnost glavnog inspektora obrane

Matanović odlazi na dužnost glavnog inspektora obrane, a general-bojnik Siniša Jurković razrješava se dužnosti zapovjednika Hrvatske kopnene vojske i raspoređuje na ustrojbeno mjesto zamjenika načelnika Glavnog stožera OS RH sa 16. travnjem.

Čestitavši generalima na novim dužnostima načelnik Glavnog stožera OS RH admiral Robert Hranj poručio je kako su se generali Matanović i Jurković na svojim dužnostima iskazali marljivim, predanim i upornim radom, poželjevši im sreću i uspjeh u obnašanju novih i odgovornih dužnosti.

Od Domovinskog rata do operacija u Afganistanu

General Jurković se u obranu suvereniteta Republike Hrvatske uključio u listopadu 1991. kao pripadnik 121. brigade Hrvatske vojske, a tijekom Domovinskog rata obnašao je niz odgovornih dužnosti. Tijekom svoje vojne karijere, između ostalih dužnosti koje je obavljao, sudjelovao je i u operaciji potpore miru ISAF u Afganistanu 2007. godine na dužnosti zapovjednika Operativnog mentorskog tima.

Po povratku iz misije bio je načelnik stožera/zamjenik zapovjednika Gardijske-oklopno mehanizirane brigade, nakon čega je upućen na školovanje u Ratnu školu “Ban Josip Jelačić”. U srpnju 2011. preuzima dužnost zapovjednika Gardijske oklopno-mehanizirane brigade koju je izvršavao do svibnja 2015. kada je upućen na školovanje u SAD na National Defence University – National War College na kojemu je stekao zvanje Master of science. Nakon završenog školovanja bio je na dužnosti načelnika stožera/zamjenika zapovjednika Hrvatske kopnene vojske, a od 1. siječnja 2018. do sada bio je zapovjednik Hrvatske kopnene vojske.