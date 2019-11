‘PROMETNICA JE U LOŠEM STANJU’: Mještani Maruševca prosvjedovali zbog ceste Greda – Donje Ladanje

Prema riječima mještana, na cesti su duboke rupe, kamenje i neravni prijelazi, zbog čega se uništavaju vozila, a nezadovoljni mještani ističu i da je cesta izuzetno opasna za pješake i bicikliste, posebice za školarce

Nezadovoljni mještani općine Maruševec u Varaždinskoj županiji, njih 200-tinjak, u nedjelju su se okupili kod rotora na Gredi, kako bi iskazali nezadovoljstvo stanjem prometnice na relaciji Greda – Donje Ladanje.

Prometnica je, kako ističu, u iznimno lošem stanju zbog građevinskih radova vezanih uz Aglomeraciju Varaždin. Prema njihovim riječima, na cesti su duboke rupe, kamenje i neravni prijelazi, zbog čega se uništavaju vozila, a nezadovoljni mještani ističu i da je cesta izuzetno opasna za pješake i bicikliste, posebice za školarce.

Mještani žele zatvaranje ceste

Okupljanje je organizirala Facebook grupa pod nazivom Aglomeracija Maruševec formirana prije nekoliko dana, a u nju se dosad uključilo više od 900 mještana, kazala je organizatorica okupljanja Snježana Cerjan.

“Već kad smo u grupi najavili ovo okupljanje, stvari su se pokrenula s mrtve točke. Sljedeći dan imali smo 200-tinjak asfaltiranih metara. U svakom slučaju, bolje je nego što je bilo, zatrpan je dio rupa, ali to je svega 150-200 metara, a do Donjeg Ladanja imamo nekih 5 kilometara. Trebalo bi potegnuti cijelu dionicu.” Objasnila je i da mještani traže da se cesta zatvori, ako se ne sanira te da im daju druge pravce. “Bude li trebalo, organizirat ćemo prosvjede na svim ostalim punktovima općine. Očito postoje neki planovi asfaltiranja, a mi hoćemo znati koji su planovi, koja je to dinamika”, kazala je Cerjan.

Podrška načelnika općine

Podršku mještanima dao je i načelnik Općine Damir Šprem koji je kazao da je Aglomeracija počela s provedbom u ožujku prošle godine. “Radovi dijelom ne idu po planovima, kasne neke stvari, zato je i nastala ova situacija na području općina Vidovec i Maruševec. Već nekoliko mjeseci zajedno s naručiteljem Varkomom apeliramo na investitore da se prometnice što prije asfaltiraj”, rekao je Šprem i istaknuo da investitori svakih desetak dana obećaju nove rokove. “Ne mogu povjerovati u priču izvođača jer vidi se kakve su ceste i da je izvođač napravio na cesti zahtjeve koji su neprimjereni”, ustvrdio je.

Nakon prosvjeda održan je sastanka u prostorima Općine Maruševec na koji je stigao dio prosvjednika, načelnik i njegov zamjenik, predstavnici naručitelja radova, odnosno investitora projekta Aglomeracija Varaždin na čelu s direktorom Varkoma Željkom Bunićem te zamjenik gradonačelnika Varaždina Zlatan Avar i saborski zastupnik HDZ-a Anđelko Stričak.

Na tragu rješenja

Bunić je pojasnio da je, nažalost, ovakva situacija uobičajena na gotovo svim lokacijama gdje se provodi projekt Aglomeracije gdje, po njegovim riječima, kasne izvođači s radovima. Podsjetio je da Varkom ima ugovorene radove na projektu Aglomeracije Varaždin vrijedne oko 855 milijuna kuna s PDV-om i da nakon što je obavljena javna nabava, odabrani izvođači sada i Varkom kao naručitelj radova, ali i mještani koji se susreću s radovima na prometnicama, muku muče, a gotovo svuda je glavni razlog kašnjenje izvođača.

“Mi ne možemo utjecati na intenzitet radova izvođača, ni kako da obavljaju svoje radove. Jedina naša mogućnost je ići u raskid ugovora. No, time se izlažemo viešmilijunskim štetama. U ovom momentu mi ne smatramo da su nastupili uvjeti da se u to krene, iako bi možda to i samim izvođačima radova odgovaralo. Kada bi do toga došlo, zastao bi cijeli projekt”, izjavio Bunić. Dodao je da su terminski planovi na koje su se obvezali izvođači do današnjeg dana predviđali izvođenje radova vrijednosti od 61 milijun kuna, ali da je obavljeno do sada radova u vrijednosti od 27 milijuna kuna. Kazao je i kako je najčešći odgovor od izvođača “sutra”.

Kazao je kako je neshvatljivo zašto izvođači tako rade, ali da u ovom trenutku još nema uvjeta raskida ugovora do krajnjeg roka, listopada 2021. Pojašnjeno je da je to jedini rok predviđen ugovorom do kada se moraju dovršiti svi radovi na projektu Aglomeracija Varaždin u sklopu kojeg su i radovi u općini Maruševec gdje je održan prosvjed. “Bez obzira na sve navedeno, sve prometnice koje se nalaze u ovakvom stanju biti će prije ili kasnije završene”, najavio je Bunić dodajući da je u stalnom kontaktu s izvođačem radova koji su poručili da će ta dionica biti dovršena do 15. prosinca ove godine. Najavio je i da je Varkom spreman uložiti i više sredstava za sanaciju prometnice, da će se prije nastupa zimskih uvjeta prometnica biti sanirana da se može prometovati, a konačna sanacija bit će na proljeće.

‘Projekt je otišao predaleko’

Inače, izvođači radova su varaždinska Vodogradnja i čakovečka Tegra koja izvodi dio asfaltiranja, no nitko od predstavnika tih tvrtki nije se odazvao na sastanak iako su dobili pozive. Podršku mještanima općine Maruševec dao je i zastupnik Anđelko Stričak koji rekao da je dobro što je održan sastanak kako bi mještani znali što se događa.

Kazao je da će se uz ovu raditi na još šest aglomeracija u županiji i da je dobro kada će se one isprojektirati da se mještani obavijeste da znaju što ih sve očekuje. Podsjetio je da se na Aglomeraciji Varaždin od početka radi već deset godina. Kazao je da je taj projekt otišao predaleko da se on sada zaustavi ali da je svjestan da strpljenje mještana ima svoju granicu. Dodao je da to nije problem samo u Maruševcu već i u drugim općinama.

“Dobro je da smo na tragu rješenja da će se prometnica sanirati do 15. prosinca”, rekao je Stričak. Poručio je da izvođač radova mora imati pošten odnos prema građanima i njihovim problemima i da njima, ali i onima koji nadziru radove, treba skrenuti pozornost da se radovi izvode u skladu s projektom, ugovorima i na vrijeme.