PROMETNI STRUČNJAK PREDLAŽE MJERE: ‘Treba uvesti nagrade za vozače koji godinama ne počine prekršaj’

Prometni stručnjak i profesor sa zagrebačkog Prometnog fakulteta Željko Marušić komentirao je kao gost Dnevnika N1 novi zakon o sigurnosti prometa na cestama koji je trenutno na e-savjetovanju i koji predviđa kazne 20 tisuća kuna, oduzimanje vozačke dozvole na dvije godine i vozila privremeno.

Bez učinkovitog pravođa nema rezultata

Poznati stručnjak kaže kako sa samo nekoliko mjera nećemo postići spektakularan rezultat, već da može pomoći samo sustav mjera. On ističe kako uvođenje novih trošarina za automobile je loše jer će sve manji broj građana biti u mogućnosti kupiti nova vozila koja imaju pet zvjezdica kad je upitanju sigurnost, zbog ugrađenih novih tehnologija.

“Mjere su dobre, ali bez učinkovitosti pravosuđa neće biti dobri rezultati”, kaže Marušić.

‘To je jednako pokušaju ubojstva’

Profesor Željko Marušić objasnio je u emisiji kako bi trebalo stupnjevati prolazak kroz crveno svjetlo i to do 1 do 100 jer, ističe, kazna bi trebala ovisiti o sekundi kroz koju netko prođe kroz crveno svjetlo, te o još nekim parametrima. To je moguće jedino ako se ceste opreme kamerama koje mjere brzinu, a mogle bi registrirati i je li netko tijekom prolaska kroz crveno koristio mobitel.

Međutim, on pozdravlja uvođenje većih novčanih kazni za teže prometne prekršaje.

“To će svakako pozitivno djelovati, visoke kazne djeluju preventivno, ali nije dobro nekome dozvoliti da tri puta prođe kroz crveno, pogotovo netko to učini u 5-6 sekundi, to je onda jednako kao pokušaj ubojstva”, smatra Marušić.

‘To bi bio stimulans da ljudi voze pažljivije’

Profesor Marušić smatra da bi trebalo uvesti i sustav nagrađivanja, primjerice da država onom tko u pet -šest godina ne napravi nikakav prometni prekršaj subvencionira davanja za vozilo i/ili cestarinu.

“To bi bio stimulans da ljudi voze pažljivije”, zaključuje Marušić.