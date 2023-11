Došlo je do velikog propusta kada je u pitanju prometna nesreća Marija Banožića, kazao je Željko Marušić sa zagrebačkog Prometnog fakulteta, a radi se o osiguranju dokaza. To je trebalo učiniti, dodao je za HRT, odmah nakon pružanja pomoći ozlijeđenima.

"Dežurni istražitelj je trebao u koordinaciji s hitnom pomoći osigurati dokaze vađenjem krvi odmah. Iz krvi alkohol eksponencijalno opada s vremenom i taj podatak više nije vjerodostojan. Kao drugo, nisu osigurali dokaze. Nepojmljivo mi je da cesta nije bila zatvorena. Zatvorili su je naknadno. Nisu osigurali pravodobono sve dokaze, ali mislim da je ipak dovoljno ispitano. Vozač kamiona kojega je ministar pretjecao, po tahografu, vozio je 78 km/h", objasnio je Marušić. No, prema njegovoj procjeni, ministar je vozio između 90 km/h - 95 km/h u trenutku nesreće, no ni kombi nije baš vozio prilagođenom brzinom.

'0,5 promila alkohola u krvi je već pijanstvo'

U Kaznenom zakonu stoji da se slučaj u kojemu je došlo do izazivanja prometne nesreće sa smrtnim ishodom, ako ne prelazi 1,5 promila alkohola u krvi, tretira kao počinjenje nesreće ili krivnja iz nehaja. Baš to, kazao je Marušić, jedna je od stvari koju je potrebno promijeniti.

"Za sada je zakon kakav jest i po njemu se mora suditi, no to je teška nelogičnost. Kad se nakon nesreće utvrdi 1,5 promila alkohola u krvi, onda je riječ o totalnom pijanstvu. Dakle, 0,5 promila alkohola u krvi je već pijanstvo", objasnio je Željko Marušić koji je sudjelovao u istraživanju realnog utjecaja alkohola na ponašanje 2009. godine. Tada su istraživali na poligonu što znači 0,2 alkohola u krvi i zaključili da je to već ozbiljna alkoholiziranost.

"O,2 promila alkohola u krvi ne mijenja reflekse nego drastično mijenja obrazac ponašanja", zaključio je Marušić.

