Odvjetnik Krešimir Škarica odbacio je mogućnost da je iskaz svjedoka, u slučaju prometne nesreće koju je uzrokovao bivši ministar obrane Mario Banožić, trebalo objaviti zbog velikog interesa javnosti.

"Apsolutno ne, s obzirom na to da je u ovoj fazi istraga koju vodi DORH - nejavna", kazao je Škarica u "Otvorenom" na HRT-u. "Dakle, svi dokazi koji se izvedu, izvode se po nalogu DORH-a koje vodi istragu i državni odvjetnik disponira pravima koje će dokaze, i u kojem smjeru izvoditi", dodao je.

Škarica kaže da su "svi dokazi, personalni ili materijalni, u ovoj fazi - nejavni".

"U tom smislu, samo branitelj, nakon što gospodin Banožić, a želim mu da što prije dođe u tu situaciju, ako bude raspravno sposoban, da svoj iskaz, može izvršiti uvid u spis i disponirati tim podacima", kazao je. Napomenuo je da se to "odnosi i na sve ostale dokaze, a pogotovo podatke koji su vezani za alkotestiranje".

Škarica je kazao da razumije interes javnosti, ali upozorio da "postoji redoslijed".

"Apsolutno razumijem interes javnosti, međutim, s obzirom na svoju političku funkciju, gospodin Banožić ne smije biti niti privilegiran niti opstruiran u svojim pravima. Postoji određen redoslijed Centra za kriminalistička vještačenja koji je jedina kompetentna ustanova u državi da provodi toksikološka vještačenja po svom redoslijedu. Treba pet do sedam radnih dana da se ti nalazi krvi i urina analiziraju", kazao je.

Glavno pitanje o kojem ovisi visina kazne

Prometni stručnjak Goran Husinec kazao je kako se još trebaju utvrditi sve okolnosti nesreće.

"Ono što javnost ne zna je kakav je to bio kamion. Je li bio veliki, mali, tegljač ili kamion s prikolicom. Uostalom, što je izjavio jedini svjedok koji se nečega sjeća. Gospodin Banožić se ne sjeća, u lošem je zdravstvenom stanju. Imamo jednog jedinog svjedoka za kojeg javnost ne zna što je izjavio", rekao je, napomenuvši da je svjedok "sigurno ispitan", ali i da javnost ne zna je li svjedok rekao da "se sudar dogodio pored kamiona, je li ministar već pretekao pa se sudar dogodio, te u kojem odnosu je bio sudar na kamion".

"To će isto jako puno igrati ulogu u tome da se procijeni težina kaznenog djela bivšeg ministra", kazao je.

Na pitanje je li se trebalo ubrzati s objavom rezultata, Husinec je odgovorio kako stvar "ne treba ubrzavati".

"Gospodin Banožić treba pred zakonom biti kao i svi drugi. Kada bi se to ubrzavalo trebalo bi se u Centru za kriminalistička vještačenja stavljati preko reda. Čim se nešto stavlja preko reda, to znači da se na neki način ili odmaže ili pogoduje nekom čovjeku. Pet do sedam dana se čeka za sve druge ljude pa tako je u redu da se čeka i za gospodina Banožića da on bude kao i svi drugi pred zakonom", dodao je.

Husinec je ustvrdio da će glavno pitanje koje će se odraziti na visinu kazne, biti informacija o tome je li na cesti bila magla ili ne.

"Ako nije bilo magle, pretjecanje nije bilo nedopušteno. Ako je bila magla, postavlja se pitanje zašto je jedan čovjek u gustoj magli s jednim relativno sporim terencem, išao pretjecati kamion na ravnom dijelu ceste gdje nije bilo potrebe pretjecati. To će biti glavno pitanje o čemu će ovisiti visina kazne", rekao je.

Dodao je da "mu se čini da je izvan fokusa ostala okolnost da je ministar u Vladi - štićena osoba" te je trebao i kada "ide mimo nekih zadataka koji su vezani za njegov posao - imati vozača".

"To nije nikakav privilegij, nego stvar koja se prakticira u svim demokracijama. Pitanje je, je li ministar pogriješio i s te strane. Ne znam što protokol Vlade o tome kaže. Nije bilo primjereno da ministar sam ide u rano jutro vozeći se privatnim automobilom", kazao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Istraga nesreće u kojoj je sudjelovao Banožić trebala bi biti brzo gotova, ali do pravomoćne presude mogu proći godine

Tvrda kohabitacija Anušića i Milanovića

"Donekle sam iznenađen izborom, ali zapravo i ne", kazao je politolog Pero Maldini o imenovanju Ivana Anušića za novog ministra obrane. "Kada se malo bolje promisli koji su potencijalni kandidati mogli doći na tu poziciju, eventualno netko iz samog sustava, činilo se da bio to mogao biti državni tajnik, ali ipak, političar je netko tko je uglavnom za poziciju ministra", dodao je.

Kaže kako mu se čini da se radi o održavanju mira u stranci, ali i "da to treba pojasniti".

"Sukobi su više bili medijski isforsirani, nego što je doista bilo riječ o sukobu. Anušić je čovjek stranke u svakom trenutku", napomenuo je.

Ustvrdio je "da je logično da novi kandidat bude iz Slavonije ako se s takvim kandidatom raspolaže", referirajući se na ministarske kvote. Ako je netko tko bi trebao poznavati sektor obrane, Maldini smatra da Anušić i tu odgovara s obzirom na to da je višestruko odlikovan branitelj, uspješan je političar u svome kraju i ima značajan legitimitet.

Maldini je kazao kako je premijer Plenković imenovanjem Ivana Anušića "poslao poruku pomirbe, korak kojim HDZ pokazuje veću razinu unutarstranačke demokratičnosti" u odnosu na ostale stranke na hrvatskoj političkoj sceni. Na pitanje je li Anušić tvrđi orah od Marija Banožića kada se radi o komunikaciji, pogotovo s predsjednikom Zoranom Milanovićem, odgovorio je potvrdno.

"Apsolutno je, dakle, kao što rekoh, on je netko tko ima značajan politički legitimitet i težinu. S druge strane, on neće biti taj koji će prvi napraviti neki casus belli (povod za rat)", istaknuo je.

Osvrnuo se i na mogući povratak Marija Banožića u politiku nakon što se završi istraga i sudski proces.

"Bez obzira bude li kažnjen ili ne, ja mislim da je spoznaja nekom da je prouzročio, makar iz nehaja - smrt, da je netko prestao živjeti i da je čitav krug ljudi oko njega zavijen u crno, vjerojatno najteža kazna koju netko može imati", kazao je Maldini.