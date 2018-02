PROMETNI STRUČNJAK OBJAŠNJAVA ZA NET.HR: Što će se uistinu dogoditi s cijenama dizelaša nakon odluke suda u Njemačkoj?

Oni koji u ovom trenutku kupe takva vozila, poduzetnici, mogli bi biti u velikim problemima jer njima neće moći putovati u Njemačku. Tu će biti administrativnih restrikcija ili će postojati mogućnost za putovanje u Njemačku takvim vozilima, ali uz veliko povećanje ekoloških taksi.

Nakon vijesti da je jučer njemački visoki Savezni sud u Leipzigu donio presudu o zabrani vožnje dizelskim automobilima starijih godišta, mediji pišu o tome da će ti automobili zabranjeni u Njemačkoj uskoro preplaviti hrvatsko tržište te da će im drastično pasti cijena.

12 milijuna takvih automobila u Njemačkoj

Zabranu dizelskih automobila na svojem području mogu donijeti njemački gradovi i općine, a sve zbog prekoračenja graničnih vrijednosti dušikovih dioksida. Sada bi se ta zabrana mogla odnositi na sve automobile koji nisu po najnovijem ekološkom standardu Euro6, a takvih u Njemačkoj ima oko 12 milijuna. Oni dizelaši ekološkog standarda Euro5 mogu se još voziti u Njemačkoj do rujna 2019. godine, a oni proizvedeni prije 2005. godine su već ranije otpisani u Njemačkoj.

S obzirom na zabranu, velik bi broj njemačkih dizelaša uskoro mogao doći u Hrvatsku. Je li takav scenarij izgledan, upitali smo prometnog stručnjaka Željka Marušića, koji je za Net.hr rekao da se sve ovo događa tek pod izlikom ekologije, no smatra da je u pitanju interes krupnog kapitala te da dizelski automobili ne zagađuju okoliš puno više od onih benzinskih.

‘Ciljana akcija iza koje stoji krupni kapital’

‘Ti automobili hoće preplaviti naše tržište, što se već sada događa, no ne vjerujem da će biti drastičnog snižavanja cijena jer će velik dio kolača tu uzeti njemački trgovci. Ovo je sve jedna ciljana akcija iza koje stoji krupni kapital. Mislim da je ekologija tu samo alat u ostvarivanju globalnih ciljeva, a ovo je u interesu Njemačke koja će pokrenuti golemi investicijski ciklus. Sad će se izmijeniti cjelokupna flota. Osim toga, tu je i globalno pitanje isplativosti usmjeravanja destilacije nafte u goriva za dizelske motore. Naime, ti automobili puno manje troše i manji su profiti. Utjecaj dušikovih oksida i čađe se spominje, no koncentracije su tu puno manje nego prije 20 godina i nije baš dokazano da je to ekstremno štetno. I u prošlosti je s time bilo puno manipulacija. Da bi se pogodovalo autoindustriji, govori se o ekološkim kriterijima’, kaže Marušić.

Prometni stručnjak je rekao da se nada da Hrvatska neće slijediti takve zahtjeve jer za to nema potrebe, kao što je to učinila Njemačka, no ističe da ta mogućnost uvijek postoji, s obzirom da je Hrvatska članica Europske unije pa je moguće da se i od nas zatraži slično, ili povećanje takse na ekologiju.

Upozorenje potencijalnim kupcima

S obzirom da se Njemačka u kratkom roku mora riješiti dizelskih automobila, očekuje se da će dobar dio njih doći i u Hrvatsku. Marušić ipak za one koji se sada vesele nižim cijenama ima upozorenje i kaže da ne trebaju odmah kupiti.

‘Bit će snižavanja cijena i tu će mnogi profitirati, no treba upozoriti one koji kupuju da budu oprezni. Netko danas može kupiti po povoljnoj cijeni, a onda shvati da je cijena sutra još povoljnija. Koliko god je to po meni neopravdano, nije u interesu onih koji kupuju najnovije dizelske automobile jer će se i oni sada brže obezvrijeđivati. Ovo je definitivno utjecaj na prodaju automobila i na strukturu automobila, no ne očekujem da će biti velikog stampeda u prodaji i velikog pada cijena zato što će to izregulirati tržište. Sada će pasti potražnja za tim automobilima. Tržišna vrijednost tih povoljnih automobila će i dalje padati jer to nije uvjetovano nekim tehničkim, pa ni tržišnim uvjetima, već je to diktat. U pitanju je krupni kapital Njemačke, Francuske i Amerike. Ovo je međukorak ka prebacivanju na električna vozila’, smatra Marušić.

Poduzetnici bi mogli biti u velikim problemima

Dodaje i da postoji još jedan veliki problem. Naime, ne radi se samo o kupnji malih osobnih automobila, već i o kamionima, tegljačima i autobusima.

‘Oni koji u ovom trenutku kupe takva vozila, poduzetnici, mogli bi biti u velikim problemima jer njima neće moći putovati u Njemačku. Tu će biti administrativnih restrikcija ili će postojati mogućnost za putovanje u Njemačku takvim vozilima, ali uz veliko povećanje ekoloških taksi’, kaže Marušić i poziva na oprez one koji kupuju takva vozila. Kupcima poručuje da ‘povuku ručnu’ i dobro razmisle prije kupnje jer se radi, kako kaže, o riskantnom potezu.

Marušić nakon ovakve zabrane vožnje starijih dizelskih automobila očekuje rekordni porast proizvodnje novih automobila.

‘Ovaj je potez usmjeren na porast proizvodnje automobila i na krupni kapital’, dodaje Marušić.