STRUČNJAK O TRAGIČNOJ NESREĆI U SLAVONIJI: ‘Ta cesta je opasno mjesto! Ona ne oprašta vozačima greške, nego masakrira!’

Dragovica kod Nove Gradiške zavijena je u crno jer su u sinoćnoj tragičnoj nesreći na toj cesti poginuli 21-godišnjak i 18-godišnjak. Zašto je do nesreće došlo? Odgovore zna prometni stručnjak Željko Marušić koji je na Autoportalu analizirao ovu tešku nesreću. On tvrdi da je ova nesreća spojila gotovo sve rizične i pogibeljne prometne čimbenike u jednu tragičnu nesreću.

Kako kaže Marušić, nesreća se dogodila na lokalnoj prometnici na kojoj neodgovorni vozači zlorabe činjenicu da nema radarskih kamera, ali i policije na cesti. Osim toga, navodi da je mladić vozio neprilagođenom i prevelikom brzinom pa je tako brutalno prekršio članak 54. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to po stavku 3 koji se odnosi na vozača koji se u naselju kreće brzinom koja je za 50 km/h veća od dopuštene. Za to je predviđena kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 kuna ili zatvor do 60 dana. Osim toga, prekršen je i članak 51. Zakona s 51. stavkom 1 koji propisuje kaznu od 500 kuna.

Treba vidjeti je li vozač bio alkoholiziran

Opisani prekršaj ukazuje na mogućnost kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama i po članku 199., stavak 2. koji govori o tome da vozač ne smije upravljati vozilom ako je pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg. Isto tako, moguće je da je prekršen i članak 196. koji govori o tome da vozač ne smije tijekom vožnje koristiti mobitel niti druge uređaje tako da bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. No, kako kaže prometni stručnjak, to će tek istraga pokazati.

Vozilo je potpuno uništeno, no brzinomjer i glava motora otkrivaju da je Alfa Romeo 156 1.9 JTD serije iz 2002. snage 116 KS vozilo izvrsnih performansi te da lako tunira na više od 150 KS. Riječ je o tome da su parametri preprogramirani prednabijanja i ubrzigavanja s protočnijim usisom i ispuhom, što košta od 2000 do 2500 kuna. Prometni stručnjak kaže da tada vozilo lako postiže brzinu od 220 km/h.

‘Lijes na kotačima’

“Razmjere kršenja članaka 51. i 54., uz stupanj uništenja vozila, potvrđuje da je izvorno bila riječ o automobilu vrhunske aktivne sigurnosti, koji je usto imao razmjerno nove zimske gume (po analizi slike). Alfa Romeo 156 je osvojio titulu ‘Europskog automobila 1998. godine’ uvelike zbog izvrsne stabilnosti, upravljivosti i kočenja, a i zbog toga što je turbodizelski motor 1.9 JTD, izvorno sa 105 KS, 1997. upravo u 156-ici prvi ugradio direktno ubrizgavanje po sustavu Common-rail, što je uvodi na ‘vječnu listu’ najinovativnijih automobila u povijesti). Brzina je, dakle, bila opaka!”, analizira Marušić.

Dalje stručnjak kaže da je Alfa Romeo 156 pokazao pasivnu sigurnost te da je s obzirom na to kakve su mu performanse, zapravo najopasniji “lijes na kotačima”. Međutim, štednjom na limu su postignute izvrsne performanse i “vozačka dinamika”. Zato vozači Alfa Romea reći da je to “posljednje sportsko srce”.

Jedna od najopasnijih prometnica

Dok još nije provedena analiza po boji brzinomjera i glavi motora, bilo je očito da se smrskani automobil nije zapalio jer je riječ o dizelašu. Marušić objašnjava da bi se u takvom stravičnom srazu benzinski model vjerojatno zapalio. No, tragičnom ishodu nije kumovalo samo moguće korištenje mobitela ili alkoholizirano stanje, nego i udarac u betonski prilaz preko uzdužnih odvodnih kanala. Uz armirano-betonske mostiće i uzdužne odvodne kanale, ta cesta je jedno od najopasnijih prometnih mjesta, kaže prometni stručnjak. Kaže da su gori, ali u istom rangu armirano betonski i čelični stupovi.

“Ako bi netko zapitao: ‘Što to znači nula zvjezdica za sigurnost ceste po EuroRAP-u?’, trebalo bi ga odvesti na poprište ove stravične nesreće i kazati: ‘To je to!’. Sigurna cesta oprašta greške vozačima, a ova, ne da ne oprašta, ona masakrira!”, veli stručnjak.

Što se može poduzeti?

Prometni stručnjak navodi i ono što bi se trebalo poduzeti da ovakvih nesreća bude što manje. Jedan od savjeta jest povećavanje izvjesnosti kažnjavanja postavljanjem radarskih kamera na svim opasnim dionicama i naseljima. K tome, Marušić navodi da bi u noćima i jutrim vikenda trebalo posebno nadzirati prometnice kojima se mladi vraćaju iz noćnog provoda. Kaže da bi ih trebalo zaustavljati čim krenu kući s mjesta zabave, prije nego naprave prekršaje i odvezu sebe i druge u smrt. Isto tako, stručnjak preporuča da na sve dionice, poput one u Dragovici kod Pleternice, treba postaviti ležeće policajce i zaštitne ograde. Svako buduće postavljanje betonskog prilaza ili armiranog mostića preko uzdužnih odvodnih kanala uz rub prometnice treba biti moguće jedino nakon posebne dozvole.

U odgovornost za posljedice alkoholiziranosti vozača treba uključiti i ugostitelje, savjetuje Marušić i to do razine gubitka poslovne licencije i kaznene odgovornosti, baš kao u Kanadi ili u SAD-u. Za nove automobile koji imaju pet zvjezdica za sigurnost po Euro NCAP standardu treba uvesti popust od 50 posto na trošarinu (PPMV) i posebni godišnji porez, a ako usto imaju u sustave za upozorenje napuštanja trake i autonomno kočenje – ukinuti, kaže Marušić te dodaje da bi trebalo uvesti dodatni bonus na obavezno i kasko osiguranje. Prometni stručnjak smatra da na stara, a brza i nesigurna vozila treba uvesti progresivni malus na osiguranje vozila.