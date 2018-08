PROMETNI STRUČNJAK O STRAVIČNOJ NESREĆI U STARIGRADU: ‘Glavni krivci su roditelji mladog vozača koji su mu dali ubojit motocikl’

Činjenica da vozačku dozvolu A kategorije za motocikl od 200 ccm može polagati tek osoba s 18 godina (16-godišnjak može polagati za motocikle do 125 ccm), a da su mu roditelji ipak dali na korištenje onaj s 200 ccm, pokazuje da je i njemu, a i roditeljima, bilo dobro poznato da policija ne radi svoj posao – ističe prometni stručnjak Željko Marušić

Prometnu nesreću na državnoj cesti u Starigradu kod Zadra u kojoj je, u četvrtak u 4.40 ujutro, 16-godišnjak bez dozvole i pod utjecajem alkohola motociklom usmrtio 18-godišnjakinju iz Našica Lauru B. komentirao je proetni stručnjak Željko Marušić.

Marušić smatra da su roditelji motociklista glavni krivci, jer su nezrelom maloljetniku dali ubojit motocikl, za kojeg nije ni mogao polagati vozački ispit. Također ističe da je policija teško zakazala, jer takvog brutalnog i višestrukog kršenja prometnih propisa ne bi moglo biti da savjesno rade svoj posao. Marušićev komentar objavljen na Autoportalu donosimo u cijelosti.

“Bi li to učinio u Njemačkoj ili Austriji? Malo morgen!”

“Ako bi se željelo uvesti kažnjavanje roditelja za zlodjela djece, nesreća u kojoj je u četvrtak u 4:40 na državnoj cesti D-8 u Starigradu teško alkoholizirani 16-godišnjak sportskim motociklom KTM Duke 200, nakon izlijetanja na nogostupu naletio na četiri djevojke, pri čemu je 18-godišnjakinja podlegla ozljedama, mogla bi biti primjer za to. Teško to kompromitira policiju, pogotovo što mještani tvrde da je dotični tuda godinama ludovao motociklom, a činjenica da se kobne večeri upustio u jurnjavu, premda je zbog alkoholiziranosti (nakon nesreće mu je izmjereno 1,84, pa je prije vožnje imao oko dva promila alkohola u krvi) vjerojatno jedva doteturao do motocikla, usto bez vozačke dozvole (!) i u dobi kad ne može ni polagati za takav motocikl, potvrđuje da se nimalo nije bojao policije!

Dapače, činjenica da vozačku dozvolu A-kategorije za motocikl od 200 ccm može polagati tek osoba s 18 godina (16-godišnjak može polagati kategoriju A1 za motocikle do 125 ccm), a da su mu roditelji ipak dali na korištenje onaj s 200 ccm, pokazuje da je i njemu, a i roditeljima, bilo dobro poznato da policija ne radi svoj posao! Dakle, tom krajnje neodgovornom maloljetniku nikakav problem nije bio, usto, voziti teško pijan, prebrzo. Bi li tako što bilo kome palo na pamet u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj…, pa i Sloveniji? Malo morgen!

Kupnja skutera poput uplate predujma za troškove pogreba

Policija bi javnosti trebala odgovoriti kako je to bilo moguće, tim više što mještani tvrde da je to radio učestalo, godinama te da je tragedija bila pitanje vremena (statistička neminovnost)! Stoput sam govorio i pisao kako je najgora stvar koju 16-godišnjaku (naravno nakon položenog vozačkog ispita kategorije A1) mogu priuštiti roditelji kupnja skutera, pogotovo s motorom većim od 50 ccm. Poput uplate predujma za troškove pogreba! Naime, vožnja na dva kotača nije 10 ili 20 posto pogibeljnija nego na četiri, nego 10 ili 20 puta!

To dokazuju statistike, u proteklih deset godina udio osoba poginulih na dva kotača, u ukupnom broju poginulih na cestama je 16 do 18 posto, a njihov je udio u prometu, računajući broj prevezenih osoba i prijeđenih kilometara manji od jedan posto.

“Ima elemenata kaznene odgovornosti roditelja”

Ali, nezrelom djetetu dati na korištenje praktički trkaći motocikl, znajući da za njega još dvije godine neće moći polagati vozački ispit, krajnje je neodgovorno prema njemu i cijeloj zajednici, suludo. Riječ je dvokotaču koji na 134 kg mase raspolaže s 25,8 KS i do 100 km/h ubrzava za samo 9,5 sekundi. I to u ruke 16-godišnjaku, bez vozačke dozvole A1 (koju je jedino mogao polagati, a nije), a ne bi mu bila dostatna, i usto je sklon devijantnom ponašanju! Uh…

Činjenica da je 16-godišnjaku ustupljen motocikl od 200 ccm, premda legalno, nakon polaganja vozačke dozvole A1 kategorije, može voziti samo onaj do 125 ccm, pokazuje da ima elemenata kaznene odgovornosti roditelja.

A maloljetniku, uz primjerenu zakonsku kaznu, jer je očito duže vozio bez dozvole, usto teško alkoholiziran, i težine posljedica, trebalo bi doživotno zabraniti dobivanje bilo kakve vozačke dozvole! Neka to bude pouka za sve!

