PROMETNI STRUČNJAK O STRAVIČNOJ NESREĆI KOD VINKOVACA: ‘To je nacionalna katastrofa zbog koje treba uvesti ovih pet mjera…’

Nakon strašne prometne nesreće koja se dogodila u noći sa srijede na četvrtak u Starim Mikanovcima kod Vinkovaca, a u kojoj je poginulo četvero mladih ljudi – 19-godišnji vozač, 18-godišnja suvozačica te dvojica putnika u dobi od 18 i 20 godina na stražnjem sjedalu – oglasio se prometni stručnjak Željko Marušić.

On je na Autoportalu objavio tekst pod naslovom “Pet pouka užasne tragične nesreće kod Vinkovaca, nacionalne katastrofe”, koji prenosimo u cijelosti.

Država je neizravni krivac za nesreću

“Besmislene ideološke i dnevnopolitičke rasprave u Saboru, s lijevog i desnog spektra, zamagljuju stvarne probleme i užasne nelogičnosti. Nitko ne želi otvoriti teme od stvarnim nacionalnim problemima u cestovnom prometu, a jednom, užasnom, upravo svjedočimo…

Da je četvero mladih sinoć u Starim Mikanovcima kod Vinkovaca moglo biti u novom automobilu, opremljenom sustavima aktivne sigurnosti, koje uključuje autonomno kočenje, usto i s najvišom razinom pasivne sigurnosti, izvjesno je, bili bi živi. No, država bi tražila da se plati “i boga i vraga” i od toga nije bilo ništa. Oplakujmo ih, dakle, te i dalje slušajmo autistične i mučne dnevnopolitičke rasprave o tome tko je veći domoljub odnosno negativac, ustaša ili partizan, tko će biti prvi žetončić a tko (ne)će nositi masku… Užas.

Plaćamo najviša davanja na svijetu

Kupac novog automobila u Hrvatskoj treba platiti jedno od najviših davanja na svijetu u četiri razine – prvu u osnovnoj cijeni kroz maržu i sklop poreznih opterećenja poslovanja, drugu PDV (jedan od najvećih), treću PPMV (trošarinu) i četvrtu, godišnji porez (na automobile do 10 godina starosti). I to nikoga nije briga, ni vladajuće niti oporbu

Tako za osnovni, novi Audi A4, kojeg diler tvornici plati 150.000 kuna. kupac na kraju kupac treba iskeširati 300.000 kuna! A postoji li benefit na godišnje osiguranje i registraciju? Nula bodova. Dapače, sljedećih deset godina, za razliku od vlasnika “lijesova na kotačima”, vlasnik državi treba plaćati godišnji harač na sigurnost. Ali zato je država “mudro” i “nacionalno odgovorna” oslobodila davanja stare primjerke, “krame”, u kojima se gine. Pa tko je tu l..?

Audi A4 druge generacije, serije 8E, predstavljen 10. listopada 2000. (proizvodio se do 2006.), akter noćašnje nezapamćene tragedije, možete kupiti za 20.000 do 25.000 kn, ukupna davanja pri kupnji do 1000 kuna. Kupac/budući vlasnik oslobođen godišnjeg poreza, a osiguranje i registracija su jednaki kao kod novih. Usto je početkom 2016. ukinuta odredba o zabrani vožnje za mlade vozače do 24 godine, za automobile snažnije od 109 KS. Jer to je bilo, eto, diskriminirajuće…

Četvero ugašenih mladih života je nacionalna katastrofa

Rezultat: četvero mladih mrtvih u noćašnjoj prometnoj tragediji kod Vinkovaca , što je ravno nacionalnoj katastrofi, nakon što je 19. godišnjak sjeo u stari Audi A4, s 19-godišnjakinjom sprijeda te 18-godišnjakom i 20-godišnjakom straga.

Nagazio gas, želio se pokazati “frajerom”, očito se ne plašeći da bi mogao biti kažnjen, ostati bez dozvole. Sumanutom je brzinom izletio i nakon udara u rubni kanal katapultiran u obližnju kuću.

Snažan, a nesiguran stari automobil, koji bi osvojio, možda jednu zvjezdicu za sigurnost po sustavi Euro NCAP, cestovna lokacija s karakteristikom crne točke, koju treba ocijeniti s nula zvjezdica za sigurnost po standardu Euro RAP, kamere nema, policije nigdje… Četvero ugašenih mladih života je nacionalna katastrofa, posljedica niza nelogičnosti u legislativi, pa neka u Saboru i dalje autistično dnevno-politički “drve” na poznati način…

Pet mjera koje treba uvesti zbog ovakvih nesreća

Zbog ove užasne tragedije trebalo bi uvesti sljedeće mjere:

1. Opasna mjesta premrežiti radarskim kamerama.

2. Za nova vozila s pet zvjezdica za sigurnost po standardu Euro NCAP ukinuti trošarinu i godišnji porez.

3. Uvesti dodatni bonus na autoosiguranje na sigurna vozila, a malus na nesigurna.

4. Uvesti (vratiti) odredbu o mladim vozačima (do 24. godine), ali uz limit snage motora od 70 kW (95 KS)

5. Za ekstremnu obijesnu vožnju uvesti mogućnog kažnjavanja sa zbirnih 12 i više bodova, za jednu prometnu situaciju (izravno poništenje vozačke dozvole)

