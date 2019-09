PROMETNI STRUČNJAK O ‘SLUČAJU TURUDIĆ’: ‘Normalnoj, radno sposobnoj osobi ne može ne biti jasno što policija od nje traži’

‘Ovo je još jedan prometno-pravosudni skandal par excellence, koji potvrđuje da je pravosuđe najveći problem, rak-rana ne samo prometa, nego i društva u cjelini’, ustvrdio je prometni stručnjak Željko Marušić o slučaju suca Ivana Turudića koji se, vozeći prebrzo, nije zaustavio na upozorenje policije

Doznalo se da je poznati sudac Ivan Turudić, novoimenovani predsjednik Visokog kaznenog suda, dvaput u manje od godinu dana imao problem zbog jurnjave automobilom. Prvi put u kolovozu prošle godine kada je nadzorna kamera u Virovitici snimila njegov automobil u prebrzoj vožnji, a potom početkom ove godine na obilaznici kod Bjelovara. Turudić se za prvi prekršaj uspio izvući nakon što je uložio prigovor na kaznu dostavivši imena i adrese osoba koje su tog dana, osim njega, mogle voziti njegov automobil. Drugim riječima, nije utvrđeno je li on tada vozio prebrzo ili netko od njegovih bližnjih.

Na bjelovarskoj obilaznici Turudić se, prema svjedočenju policije, nije htio zaustaviti na njihov prvi znak pa ga je policijski presretač zaustavio tek iz drugog pokušaja. Turudić je kazao kako nije bježao policiji tvrdeći da u prvi mah nije shvaćao da ga slijedi policija. Povrh svega, Turudić se navodno nije odazvao na čak četiri sudska poziva vezana uz spomenute prekršaje.

REAKCIJE NA PREBRZU VOŽNJU SUCA TURUDIĆA I NEODAZIVANJE NA SUDSKE POZIVE: ‘Očito je mislio da će mu se progledati kroz prste’

‘Opravdanja kakvima se koriste krajnje neodgovorni vozači’

Turudićev slučaj prokomentirao je prometni stručnjak Željko Marušić, čiji osvrt prenosimo.

“Samo pokušajte! Da sam sudac, za takvu bih vas izjavu proglasio neubrojivim i oduzeo vam radnu sposobnost, izjavio nam je 2008. ugledni pravni stručnjak, prof. dr. Ivo Josipović, u raspravi tijekom pripreme stručnog skupa ‘Novine u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama’, održanog te godine, koju je organizirala državna tvrtka Narodne novine d.d. Rasprava je bila o ‘rupama’ u zakonu, odnosno proceduri, koje koriste neodgovorni vozači kako bi izbjegli sankcioniranje za prometne prekršaje, a bili smo u radnoj skupini za pripremu tog skupa. I zanimljivo, prva je tema bila o smicalicama koje se koriste u svrhu nedavanja informacije o počinjenju prekršaja, što je bio drugi od dva negativna slučaja šefa Županijskog suda Ivana Turudića.

Druga je situacija zapravo strašna, nevjerojatna, a zanimljivo, prije 11 godina, kasnijem predsjedniku RH, ukazivao sam upravo na takvu formulaciju opravdavanja nezaustavljanja prometnoj policiji, kakve koriste krajnje neodgovorni vozači. Jer, normalnoj, radno sposobnoj osobi ne može ne biti jasno što prometna policija od nje u takvoj situaciji traži, naređuje, a što potvrđuje videozapis prometne policije te sudski iskaz bjelovarskog policajca Josipa Blaževića.

TURUDIĆ OSLOBOĐEN OPTUŽBI ZA PREBRZU VOŽNJU: Obrazloženje zašto je poznati sudac nevin zvuči nadrealno

‘Još jedan prometno-pravosudni skandal par excellence’

Vozaču koji nije postupio po naredbama policijskih službenika, po čl. 32. st. 1 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, propisana je kazna od 3000 do 7000 kn, ali zaboga, ovdje je riječ o šefu Županijskog suda, kojemu je ovo druga suspektna prometno-pravosudna situacija! Osoba koja je obuhvaćena s ovakve dvije krajnje suspektne prometno-pravosudne situacije sudac, usto šef Županijskog suda (!), može ostati samo u Hrvatskoj i sličnoj pravno neuređenoj državi.

Ovo je još jedan prometno-pravosudni skandal par excellence, koji potvrđuje da je pravosuđe najveći problem, ‘rak-rana’ ne samo prometa, nego i društva u cjelini. Kad je u to izravno uključen visoki pravosudni dužnosnik, to je i ismijavanje pravnog i pravosudnog sustava RH. Po tko zna koji put pokazuje da nismo svi isti pred zakonom, da jedna pravila vrijede za političare, državne djelatnike tajkune i celebritije, a drugi za ostale građane. Najgore je što ovaj neodgovorni i nestručni pravosudni postupak, sramotni slučaj u cjelini, sabotira prometnu sigurnost i rad policije, otežava joj daljnje postupanje, što uz trošenje i ugrožavanje resursa, pogibeljno ugrožava prometnu sigurnost!

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKOG SUDA BJEŽAO POLICIJI? “To su gluposti. Nekoliko kilometara su me slijedili, to je jako neugodno’

‘Ovaj presedan sada može koristiti svaki teški prekršitelj’

Naime, ovaj presedan sada može početi koristiti svaki teški prekršitelj, i osokoljen mogućnošću nekažnjavanja bježanja policiji, početi ignorirati naredbe policije i bježati, s nesagledivim posljedicama.

Zbog toga to treba uvrstiti u definiciju obijesne vožnje te, uz višu novčanu kaznu, za prvi put kažnjavati oduzimanjem vozačke dozvole od najmanje šest mjeseci za prvi put, a za ponovljeni prekršaj poništenjem vozačke dozvole (12 kaznenih bodova) i zatvorom. Također, pokazuje se koliko je neutemeljena, anakrona i štetna tolerancija policijskog mjerenja brzine od 10 km/h za brzine do 100 km/h i 10 posto za veće (kao da smo u 19. stoljeću!). To pravilo 10/10 hitno treba promijeniti u 3/3. Slučaj Turudić jak je motiv za to!

TURUDIĆ POSTAJE JEDAN OD NAJMOĆNIJIH SUDACA: Izabran je za predsjednika Visokog kaznenog suda u osnivanju