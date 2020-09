BIO JE TO ‘SMRTONOSNI KOKTEL’; Stručnjak komentirao jezivu nesreću na A3 s dvoje poginulih i tvrdi: Spojila su se ta tri crna faktora…

Na tešku prometnu nesreću na A3 kod Ježeva osvrnuo se Željko Marušić

Jeziva nesreća koja se dogodila na autocesti A3 kod odmorišta Ježevo kada su se sudarila tri šlepera i dva osobna automobila te u kojoj je smrtno stradalo dvoje ljudi, brzo je obišla javnost. Svjedoci nesreće i javnost općenito ostali su zgroženi prizorom s autoputa u kojem je kamion gorio te su se čuli zvuci eksplozija.

Neispravne gume

Na tu tešku nesreću osvrnuo se prometni stručnjak Željko Marušić na Autoportalu. Mišljenje stručnjaka o ovom stravičnom sudaru pod naslovom ‘Komentar tragične kamionske nesreće na A3: neispravnost guma, umor vozača i opasan teret – smrtonosni koktel, prenosimo u cijelosti:

Ako je guma ispravna, odnosno nije pretjerano i/ili neravnomjerno istrošena, odnosno kvalitetno je obnovljena, tlak zraka je ispravan, a opterećenje nije prekomjerno, rizik gumidefekta manji je od 1/300.000 km.

Stoga, činjenica da je tragičnu nesreću na autocesti na A3 izazvao vozač crnogorskog tegljača, koji je naletio na tegljač turskih registarskih oznaka, zaustavljen na zaustavnoj traci radi izmjene gume, prvo, ukazuje na mogućnost da je dotično vozilo imalo neispravne (istrošene/oštećene/nekvalitetno obnovljene/pogrešno napuhane) gume te da je napravljen propust u kontroli na našoj granici, gdje bi trebalo, barem vizualno, provjeriti stanje svake gume na gospodarskim vozilima. Naime, radi štednje, u nemilosrdnoj tržišnoj utrci, vlasnici gospodarskih vozila često štede na održavanju, ugrađuju najjeftinije kineske gume upitne kvalitete.

Što je sve moglo uzrokovati požar?

Još je gora opcija nekontrolirana i nelegalno obnovljena guma, s dvije mogućnosti: obnavljanje gume koja se zbog oštećenja ne smije obnavljati, a nova vulkanizacija to prekriva, te nekvalitetno obnavljanje, na neodgovarajućoj opremi i s lošim materijalom. To u pravilu znači da je guma nelegalno obnovljena u necertificiranom gumarskom servisu, što mnogi rade u zemljama u okruženju.

Činjenica da je došlo do velikog požara ukazuje na prijevoz opasnog tereta, ali nije isključeno da je do inicijalnog požara došlo na naletnom kamionu. To može biti posljedica neispravnosti gorivnog sustava kamiona (curenje goriva), usljed dotrajalosti, lošeg održavanja, ali i dotrajalog ispušnog sustava. Zbog štednje, vlasnici gospodarskih vozila često preskaču propisanje servise, dolijevaju i popravljaju samo najnužnije…

Treći uzrok, koji je u konkretnom slučaju bio “okidač” tragične nesreće, je umor vozača, koji je zbog toga tegljačem skrenuo na zaustavni trak i zabio se u zaustavljeni tegljač. To otvara poznati rizik s kojim smo suočeni na našim cestama: vozači kamiona, tegljača i autobusa u matičnim zemljama, uz službeni posao, paralelno rade još jedan ili više “na crno” – prijevoz, dostave…

Prijedlog mjera za sprječavanje ovakvih nesreća

Potom u Hrvatsku čestu ulaze “mrtvi-umorni” te ne pomaže što se potom pridržavaju pravila o zaustavljanju nakon četiri sata (pola sata), pa četiri sata vožnje, pa duži odmor. To je često uredno, ali ako je dotični, prije nego je ušao u Hrvatsku, danima vozio dan-noć, do iznemoglosti, propisani odmori ne pomažu.

Zbog ove tragične nesreće, s dvoje poginulih, Marušić na Autoportalu piše da bi se trebalo usredotočiti na sljedeće mjere: