PROMETNI STRUČNJAK NEGODUJE ZBOG LANACA U PRTLJAŽNIKU: ‘To je apsurdno, krajnje neodgovorno i opasno’

Prometni stručnjak Željko Marušić smatra da bi umjesto dosadašnje odredbe o ljetnim gumama i lancima ko zimskoj opremi trebalo uvesti obvezu opremanja svih vozila zimskim gumama, povrat PDV-a za godišnje servisiranje vozila te zabraniti korištenje lanaca

Zimski uvjeti vožnje, pa time i obveza vozača da imaju zimsku opremu trajat će od nedjelje pa do 15. travnja sljedeće godine na 840 kilometara autocesta i 1500 kilometara državnih i županijskih cesta. Definicija da se zimskom opremom smatraju zimske gume i, alternativno, ljetne gume s dubinom profila minimalno četiri milimetra, uz uvjet da su lanci u prtljažniku, apsurdna je, krajnje neodgovorna i opasna, smatra prometni stručnjak Željko Marušić.

On ističe da klasični zimski uvjeti s puno snijega na cesti nisu sigurnosni problem, jer su u takvim situacijama brzine male, što u slučaju prometnih nesreća dovodi do materijalne štete ili lakših ozljeda. No, sasvim je drugačija situacija s poledicom i niskim temperaturama, gdje zimske gume igraju presudnu ulogu. “Mnogi ne znaju da ljetne gume gube sposobnost prianjanja već pri temperaturama nižim od plus sedam Celzijevih stupnjeva”, piše Marušić za Autoportal.

Bitne razlike

Upozorava da se zaustavni put u zimskim uvjetima i s ljetnim gumama produljuje i za više od 50 posto, što povećava rizik od naleta na vozilo ispred sebe ili pješaka, ali i od slijetanja s ceste ili prelaska u suprotnu prometnu traku.

“Zimska guma se od ljetne razlikuje kemijskim sastavom i mehaničkim svojstvima materijala. Zbog velikog udjela silike u vulkaniziranoj smjesi gazna ploha bolje prianja na hladan asfalt, bitne prednosti prema ljetnoj gumi su već od plus sedam Celzijevih stupnjeva, a što je niža temperatura razlika je veća. Razlikuju se još i geometrijom te izvedbom gazne plohe velikim poprečnim kanalima u obliku simetrično zaobljene strijele, s nazubljenim lamelarnim blokovima i četiri uzdužna kanala koji omogućavaju dobro prianjanje na hladnu i sklisku plohu te učinkovito dreniranje vode (otpornost na aquaplaning) i uklanjanje, odnosno razmicanje snijega ispod gazne plohe”, pojasnio je Marušić.

Lanci su beskorisni i opasni

Dodao je i da ljetna guma s dubinom utora većom od četiri milimetra tek donekle osigurava zaštitu od gubitka prianjanja stvaranjem vodenog klina te dodao da lanci u prtljažniku u toj situaciji ne znače apsolutno ništa. Istaknuo je i da je ljetna guma na temperaturama oko nule i s poledicom na cesti jednako nesigurna ako ima minimalno propisana četiri milimetra ili ako je “ćelava”. Ista je situacija i s proklizavanjem, a javlja se i još jedan problem za kojeg su odgovorni mahom vozači.

“Subjektivno, vozilo na ljetnim gumama, koje se s lancima u prtljažniku zatekne u uvjetima s rizikom poledice jer je vozač svjestan da ima propisanu zimsku opremu, pa može voziti malo opuštenije i brže, od vozača u vozilu s jednakim ljetnim gumama, dakle jednako objektivno nesigurnim, ali bez lanaca u prtljažniku, dakle bez propisane zimske opreme. Lance je usto teško staviti na vozilo, većini nemoguće, a na normalnim je cestama s lancima moguće voziti samo kad je dubok snijeg, kojeg ionako trebaju uklanjati ralice. Čim je sloj snijega tanji od 25 milimetara, lanci postaju štetni, dapače i opasni za vozna svojstva (gubi se mogućnost održavanja pravca kretanja) i kolnik”, upozorava prometni stručnjak.

Tri nove mjere

Marušić ističe kako su zimske gume u zimski uvjetima važniji faktor sigurnosti od kočnica, jer se njima omogućava kontrola nad vozilom te predlaže ukidanje sadašnje odredbe o zimskoj opremi i uvođenje triju novih mjera.

“Od 15. studenoga do 15. travnja sva osobna vozila na cestama u RH trebaju biti opremljena zimskim gumama. Na kupnju guma uvesti povrat PDV-a do visine PDV-a na računu za godišnje servisiranje vozila u bilo kojem legalnom servisu, uz uvjet da se vozilo servisira barem jedanput godišnje. Zabraniti korištenje lanaca za osobna vozila na svim cestama i autocestama u RH”, predložio je Marušić.