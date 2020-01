PROMETNI STRUČNJAK NAKON TRAGEDIJE NA A3: ‘Trebamo uvesti opće ograničenje brzine od 100 km/h na autocestama noću tijekom zime’

‘Korištenje ‘pametnih telefona’ u vožnji postaje čak opasniji problem od alkoholiziranosti, jer u intervalima kad vozač skreće pogled s ceste na monitor smartphonea, pogotovo kad pregledava poruke i odgovara na njih, vozač potpuno gubi uvid u prometnu situaciju’, naglašava prometni stručnjak Željko Marušić

Jedna je osoba poginula, a pet ih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći na autocesti A3 kod Velike Kopanice u subotu rano ujutro. O toj se nesreći oglasio i prometni stručnjak Željko Marušić. Naglasio je da bi kao pouku iz nje trebali uvesti opće ograničenje brzine na autocestama noću, u zimskim uvjetima, od 100 kilometara na sat.

Prenosimo Marušićev osvrt objavljen na Autopprtalu.

Smartphone u vožnji čak opasniji od alkohola

“Više sam puta naglašavao pa ponavljam: alkohol je (pre)veliki problem našeg prometa, ali korištenje mobitela u prometu postaje veći. Naime, kad je osoba alkoholizirana tada cijelo vrijeme upravljanja gubi velik dio psiho-fizičkih značajki za upravljanje, što s pogoršava istodobnim negativnim utjecajem na obrazac ponašanja (alkoholizirani vozači voze brže i agresivnije, češće krše prometne propis). Korištenje ‘pametnih telefona’ u vožnji postaje čak opasniji problem od alkoholiziranosti, jer u intervalima kad vozač skreće pogled s ceste na monitor smartphonea, pogotovo kad pregledava poruke i odgovara na njih (mnogima se tada, krajnje neodgovorno, žuri pročitati poruku, pa i odgovoriti!), vozač potpuno gubi uvid u prometnu situaciju, dovoljno da naleti na drugo vozilo, pješaka, skrene na suprotni trak, sleti s ceste.

Ima još jedna gora situacija, s kojom se moramo početi ozbiljnije nositi: umor koji generira rizik sna za volanom. A to je, logično, najopasnija situacija, jek tada vozač potpuno gubi kontrolu nad vozilom i situacijom. Najvećem su riziku izloženi oni koji putuju dugi put, a ne žele plaćati za poželjni odmor, posebice ‘gastarbajteri’ i turisti iz susjednih i daljih zemalja. Usto takvi često voze uz potporu tempomata, nažalost onog prve generacije, bez radarskog sustava za kontrolu udaljenosti i autonomnog kočenja. Automobili, dok vozač spava, nekontrolirani jure dok se ne zabiju u drugo vozilo, prepreku, slete s ceste…

Kod nas se autocestama legalno može voziti 160 km/h

Nema efekta usporenja motorom, kad noga zaspalog vozača, opružnim efektom, sklizne s papučice gasa, odnosno ona se vrati u početni položaj. To je dodatni generator tragedije, ali nije posljednji. Neodgovorni domaći i strani vozači dobro su upoznati s nelogičnostima i neodgovornim blagonaklonostima pravosudno-policijskog sustava prema teškim prometnim prekršiteljima.

Naime, kod nas se autocestama, na dionicama bez posebnog ograničenja legalno može voziti 160 km/h (po brzinomjeru), čak i noću, po skliskom kolniku i magli! Gotovo nepojmljivo, ali je istinito, Evo kako:

1. Brzinomjer je, zbog sigurnosti, podešen da pokazuje 3 posto više, dakle realno je 155 km/h.

2. Kad radarski uređaj to izmjeri, dobiva 10 posto i ostaje 139,5 km/h.

3. Ta ‘korigirana’ brzina se po članku 54. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ne kažnjava (do 10 km/h).

‘To je ‘formula za smrt’. Pametnome dosta!’

To je ‘formula za smrt’, kojom je jučer oko 4:30, na autocesti A3 kod Velike Kopanice, 57-godišnji vozač iz Srbije, velikom brzinom, automobilom švicarskih registarskih oznaka, zabio u automobil pulskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 72-godišnjak. Poginuo je 52-godišnji suvozač iz Srbije, a pet osoba je ozlijeđeno. Koliko je brzo vozio još se ne zna, ali ako je tempomat postavio na 180 km/h, po čl. 54. st. 4 riskirao je kaznu, zamislite, od 34 eura, pola od 500 kn! U zemlji gdje radi, kazna bi bila najmanje 3000 švicarskih franaka i najmanje godinu bez dozvole.

Pametnome dosta!

Zbog toga, kao interventnu mjeru, dok toleranciju radarskog mjerenja ne smanjimo na 3 posto i ne ispravimo nelogičan članak 54. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (niže), na autocestama treba uvesti opće ograničenje od 100 km/h u zimskim uvjetima noću, dakle kad je veliki rizik negativne sinergije skliskog asfalta, loše vidljivosti (magla) i umornih vozača. 100 km/h je malo? Pa to bi (po izračunu 1-2-3, gore), vozačima omogućavalo da po brzinomjeru legalno voze malo sporije od 130 km/h, a vožnja od 150 km/h (po brzinomjeru bila bi kažnjiva s 250 kn). Pa to je tolerantnije i neusporedivo blaže nego što Švicarci toleriraju i kažnjavaju na svojim cestama u idealnim uvjetima”, napisao je Marušić.

Prijedog dorađene izmjene članka Zakona

Usto je objavio i Prijedlog izmjene članka 54. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te prijedlog novog, dorađenog članka.

Sadašnji:

(1) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom, a najviše:

1) 130 km na sat na autocestama,

2) 110 km na sat na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti,

3) 90 km na sat na ostalim cestama.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 10 do 30 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

(5) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(6) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.

Prijedlog novog (dorađenog):

(1) Na cesti izvan naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine dopuštene postavljenim prometnim znakom, a najviše:

1) 130 km na sat na autocestama,

2) 110 km na sat na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti,

3) 90 km na sat na ostalim cestama.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 10 do 30 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je do 10 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.

(6) Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje tri mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(7) Vozaču motornog vozila se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.