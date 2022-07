U subotu stupaju na snagu izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Oko nekih izmjena dosta se raspravljalo proteklih mjeseci, primjerice oko uvođenja u Zakon "osobnih prijevoznih sredstava" poput sve brojnijih električnih romobila i propisa za njihovo korištenje. No najviše je prijepora nastalo oko prvotne nakane da se liječnicima obiteljske medicine nakalemi obaveza prijavljivanja pacijenata koji bi zbog svojih zdravstvenih stanja i tegoba ili terapija određenim lijekovima trebali biti privremeno nesposobni za upravljanje vozilima. Liječnici su na to burno reagirali. Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, objasnila je nedavno da bi prema tom prijedlogu zakona "svaki išijas, križobolja, bol u koljenu, upala očiju, svaka jednostavna bolest bila razlog za storniranje vozačke dozvole".

'To je kao pokušaj uvođenja prohibicije u Americi 1920-ih'

Nakon burnih reakcija liječnika obiteljske medicine, koji su tražili da taj dio zakona bude povučen ili barem ide u treće čitanje, predlagatelj se povukao i donio kompromisno rješenje prema kojemu liječnici neće imati obvezu prijavljivati MUP-u pacijente-vozače privremeno nesposobne za upravljanje vozilima, nego njih same upozoriti na tu privremenu nesposbnost - koja ne može biti duža od šest mjeseci - te ju evidentirati u medicisnkoj dokumentaciji. S tim da će ta odredba stupiti na snagu tek s donošenjem izmjena Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, koji nije u nadležnosti MUP-a nego Ministarstva zdravstva, u idućih 12 mjeseci.

Prometni stručnjak Željko Marušić smatra da je dobro što je postignut takav kompromis, ali je skeptičan kada su u pitanju učinci te odredbe.

"To je kao i pokušaj uvođenja prohibicije u SAD-u 1920-ih godina. Kada je uvedena, potrošnja alkohola se udeseterostručila, na tržištu se pojavio metilni alkohol od kojeg se umiralo, rodila se mafija… Ako pacijenti znaju da će sada ili za šest mjeseci ostati bez vozačke dozvole, oni neće ići k svome liječniku, nego će ići nadriliječniku, po lijekove će ići u susjedne zemlje, koristit će medikamente upitne kvalitete, čak i štetne. Iako su liječnici zadovoljni rješenjem, ono je površno, izazvat će kontraefekte, a bez analize učinaka može biti i opasno", ističe Marušić.

'To mora kontrolirati policija, a ne liječnici'

Po njegovom mišljenju, prvotnim prijedlogom i konačnom kompromisnom odredbom, željelo se prebaciti odgovornost s policije.

"Bolje da se ništa nije mijenjalo. Ovako će ljudi izbjegavati sustav da ne ostanu bez vozačkih dozvola. Mislim da je to politički uvjetovan alibi. Umjesto da preuzme na sebe, policija je to prebacila na liječnike. Moj je stav da to rješenje nije dobro, a moja procjena da će od toga biti više štete nego koristi", ističe Marušić.

On smatra da je kudikamo veći problem vožnja pod stimulativnim sredstvima, naročito mladih.

"Nažalost, policija je preopterećena i u uvjetima u kakvima radi - radi dobro. Ali umjesto prebacivanja odgovornosti na liječnike, treba tražiti uvođenje sustavnog nadzora koji bi pomogao da se policija rastereti i da se ciljano zaustavlja i kontrolira vozače na alkohol, opijate i slično. Postoje uređaji, imaju ih Nijemci i Kinezi, kojima se neinvazivnim metodama, iz uzorka pljuvačke ili daha, mogu provoditi kontrole. One ne moraju biti sto posto pouzdane, ali mogu biti sto posto indikativne. No, to su stvari koje mora kontrolirati policija, a ne liječnici", kazao nam je Marušić.

'Problem su 'kokteli za zabavu', a to je izvan radara liječnika'

Mnogo veći problem od išijasa, križobolje ili upale očiju - zbog čega je bilo zamišljeno da liječnici pacijentima storniraju vozačke dozvole - vožnja je pod utjecajem stimulativnih sredstava.

"Alkohol i droge, ponajviše speed, a onda i antidepresivi, tzv. "tablete sreće" koje se u našim ljekarnama ne mogu dobiti bez recepta, ali se mogu kupiti u susjednoj BiH - to su "kokteli za zabavu". To je izvan radara liječnika. A kako to kontrolirati? Policija bi mogla ciljanim kontrolama na lokacijama gdje se zna da ide mladež koja to konzumira", zaključio je Marušić.