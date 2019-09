PROMETNI STRUČNJAK ANALIZIRAO NEKE HRVATSKE ‘CESTE SMRTI’: ‘Vozači nisu uvijek krivi, ove projektante treba kazniti’

Željko Marušić smatra kako se zamjenom prometnih rješenja na cestama broj nesreća može smanjiti za 90 posto, a broj poginulih svesti na nulu

Teška prometna nesreća koja se u subotu dogodila na Vodičkoj obilaznici i u kojoj je u naletu mješalice na automobil poginula jedna osoba ponovno je postavila pitanje sigurnosti na cestama.

Prometni stručnjak Željko Marušić smatra kako vozači nisu jedini krivci za tragične prometne nesreće. Kao primjer svojoj tezi uzeo je upravo vodičku obilaznicu na kojoj su se od 2017., kada je puštena u promet, dogodile 24 nesreće u kojima su poginule četiri osobe. Marušić smatra kako su u tom slučaju podjednako krivi i projektanti takve “ceste smrti”.

“Vodička obilaznica, a i semaforizirano raskrižje državnih cesta D59 i D27, na kojem je od otvaranja 2011. bilo osam poginulih i 36 ozlijeđenih, izvedbom i signalizacijom bi bile dobre u zaleđu Züricha i Helsinkija, ali ne u području Vodica i Stankovaca”, smatra Marušić.

‘Sigurnosna rezerva’

On je za autoportal nabrojao nekoliko nesigurnih brzih prometnica, koje nemaju “sigurnosnu rezervu”. Osim Vodičke obilaznice i raskrižja u Stankovcima, to su brza cesta Solin-Trogir i spojnica zagrebačke Radničke ceste na Domovinski most. Prometni stručnjak smatra kako su takve prometnice postale nacionalni problem, jer omogućavaju velike brzine, a ispresijecane su semaforiziranim raskrižjima. Marušić upozorava kako ondje nema redundancije, odnosno sigurnosne rezerve, pa pogreška jednog vozača može izazvati tragediju.

“Zbog toga je višestruko loše što imamo, za naše uvjete i vozačku kulturu aktivno nesigurna prometna rješenja bez sigurnosne rezerve, odnosno redundancije, koja su sigurna samo ako ih se intenzivno nadzire, inače su pogibeljna”, ističe prometni stručnjak.

On smatra kako je trebalo denivelirati brzu cestu Trogir-Solin i spoj Radničke ceste prema Domovinskom mostu i Velikoj Gorici, dok je na cestama poput Vodičke obilaznice i raskrižjima poput onog u Stankovcima potrebno postaviti kružne tokove.

Micanje s pozicija

Marušić zaključuje kako se zbog prometnih nesreća kažnjavaju samo vozači, ali ne i projektanti ili odobritelji prometnih rješenja koja mogu izazvati velik broj nesreća. Ističe kako se pokazalo da se zamjenom prometnih rješenja broj nesreća može smanjiti za više od 90 posto, a broj poginulih svesti na nulu.

“Dakle, krivci za pogibeljna prometna rješenja trebaju dobiti ime i prezime, treba ih procesuirati, a prvenstveno maknuti s tako odgovornih, stoga, stručno zahtjevnih pozicija”, zaključuje Marušić.