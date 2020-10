PROMETNI KAOS U ZAGREBU: Prekinut tramvajski promet zbog iskliznuća 17-ice s tračnica na Savskoj cesti

Zbog kvara tramvaja na križanju Savske i Vukovarske došlo je do prekida tramvajskog prometa i u tijeku je normalizacija

Došlo je do kvara tramvaja u Zagrebu, na križanju Savske i Vukovarske u smjeru Savskog mosta, te je zbog toga prekinut tramvajski promet. Tramvajske linije 4, 5, 14 i 17 prometuju preusmjereno. Linije 4, 14 i 17 prometuju do okretišta Ljubljanica dok tramvaji linije 5 prometuju preusmjereno do Zapadnog kolodvora.

“U tijeku je normalizacija tramvajskog prometa Savskom cestom, u zoni raskrižja s Ulicom grada Vukovara, nakon iskliznuća iz tračnica tramvaja linije 17”, napisali su iz ZET-a.

Mostom mladosti se, javlja ZET, tijekom dana, u smjeru juga, povremeno može voziti sporije, uz povremena zaustavljanja zbog radova na obnovi mosta.