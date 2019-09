PROMETNI KAOS OVOG VIKENDA STIŽE U ZAGREB: Grad je prepun događaja, prometnice blokirane. Evo obilaznih pravaca

Sutra i prekosutra se od 8 do 24 održava utrka ‘Brzi i žestoki’, a u sklopu Europskog tjedna sporta u subotu se održava #BeActive utrka građana čija će trasa ići središtem grada. Zbog toga će promet teći obilaznim pravcima, a izmijenjene su i trase nekih autobusnih linija ZET-a

Zbog brojnih javnih događanja na otvorenome u Zagrebu će ovoga vikenda biti puno gužve u prometu. Neke od glavnih gradskih prometnica bit će blokirane, a promet će teći obilaznim pravcima.

Večernji list piše kako će zbog održavanja utrke “Brzi i žestoki” sutra i prekosutra između 8 i 24 sata zatvoren biti promet na potezu Hrvatske bratske zajednice (istočni i zapadni kolnik), ulica grada Vukovara (dvije prometne trake južnog kolnika uz HBZ) te nadvožnjak Slavonske avenije (sjeverni kolnik uz HBZ).

Izmijenjene trase desetak autobusnih linija ZET-a

Zbog te se utrke mijenjaju i trase autobusnih linija koje kreću s Glavnog kolodvora te linija 107 (Jankomir-Žitnjak). Umjesto ravno po ulici Hrvatske bratske zajednice, obilazak će biti preko Ulice grada Vukovara i Držićeve Avenije, nakon čega linije 218 i 281 idu na Slavonsku, linije 219, 220 i 229 desno na Aveniju Dubrovnik, a linije 221, 241, 242 i 268 preko Mosta mladosti i dalje na Aveniju Dubrovnik i Aveniju Većeslava Holjevca prije nego nastave uobičajenim trasama. Po povratku koriste se iste trase.

Linija 234 će s Glavnog kolodvora skrenuti lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim desno u Držićevu nastaviti vožnju preko Mosta mladosti te skrenuti desno u Aveniju Dubrovnik, a zatim lijevo u Antalollovu ulicu i dalje redovnom trasom do krajnjeg odredišta. Samo sutra između 8 i 24 sata, autobusne linije 107, 166, 310, 311 i 313 prometovat će djelomično izmijenjenim trasama. Linija 107 će sa Žitnjaka prometovati redovnom trasom do skretanja prema Ulici Hrvatske bratske zajednice te će nastaviti vožnju ravno Slavonskom avenijom i dalje redovnom trasom do Jankomira. Linije 166, 310, 311 i 313 će s terminala Glavni kolodvor skrenuti lijevo u Ulicu grada Vukovara, desno Aveniju Marina Držića, nastaviti vožnju preko Mosta mladosti, skrenuti desno na Aveniju Dubrovnik, a zatim lijevo na Aveniju Većeslava Holjevca i dalje uobičajenim trasama do krajnjih odredišta.

U subotu zbog utrke zatvreno središte grada

U sklopu Europskog tjedna sporta sutra (u subotu) se održava #BeActive utrka građana čija će trasa ići središtem grada. Stoga će će između 11.50 i 13.30 biti zatvoren promet od Vončinine na istoku, Vlaške na jugu, Tuškanca na zapadu i Vrančićeve na sjeveru. Od Vončinine ulice se neće moći skrenuti desno prema zapadu, dok će se Smičiklasovom moći skrenuti samo lijevo u pravcu istoka. Kod Gupčeve zvijezde skretat će se na Mirogojsku cestu.

Promet će biti zatvoren na Cmroku prema Jurjevskoj, dok će u Mesničkoj biti na snazi privremena regulaciju prometa. Tramvaji i autobusne linije bit će propuštani ovisno o trkačima na stazi. Garaža na Langovom trgu imat će zabranu ulaza od 11.50, a moći će se samo izaći na Palmotićevu. Garaža Kaptol imat će samo izlaz na Medvedgradsku prema Tkalčićevoj na Ribnjak.

U nedjelju se na Bukovcu Gornjem izvode radovi na kanalizacijskom priključku pa će između 7 i 20 sati ta ulica biti zatvorena za promet. Obilazak će biti preko Sveošimunske ceste, Avenije Gojka Šuška, Maksimirskom i Bukovačkom cestom. U ponedjeljak i utorak će zbog radova između 7 ujutro i 20 sati zatvorena biti Preradovićeva ulica na dijelu od Masarykove ulice do ulice Petra Berislavića, a obilazak će biti Teslinom, zapadnim dijelom Trga Nikole Šubića i Hebrangovom ulicom.