Završetak najvećeg željezničkog infrastrukturnog objekta pruge Dugo Selo - Križevci ponovo je prolongiran i to za pune dvije godine, doznaje Jutarnji list. Prema informacijama Jutarnjeg lista od utorka hrvatski konzorcij koji čine Dalekovod, DIV i Zagreb Montaža HŽ Infrastrukturi uputio je nedavno novi plan izvršenja radova u kojem se navodi da bi se radovi trebali završiti u ljeto 2023. godine, tri i pol godine nakon ugovorom predviđenog roka za završetak. Prijedlog je prihvaćen, ali uz napomenu da izvođači od HŽ Infrastrukture ne potražuju nikakva financijska obeštećenja zbog produljenja roka.

62 milijuna kuna penala

Hrvatski konzorcij već je dvaput prolongirao rok završetka radova. Prvi rok je bio početkom 2020. godine. Kada taj rok nije mogao ispoštovati, konzorcij je od HŽ Infrastrukture zatražio produžetak za 700 dana i oko 60 milijuna kuna naknade zbog prolongiranja roka. U HŽ Infrastrukturi su to odbili pa je cijeli slučaj završio pred Vijećem za rješavanje sporova, koje je odobrilo produžetak roka od 404 dana bez ikakve financijske nadoknade. Novi rok za dovršetak radova bio je u ožujku ove godine, no ni taj nije ispoštovan.

Prema informacijama Jutarnjeg lista, HŽ Infrastruktura će od izvođača zbog toga zatražiti naplatu garancije u visini od pet posto vrijednosti ugovora, što iznosi 62 milijuna kuna. No, dnevnik navodi da njihovi sugovornici povezani s projektom nisu preveliki optimisti kad je riječ o završetku projekta do novog predviđenog roka. Prema njihovim riječima, kako bi se dostigao novi rok i dovršili radovi, konzorcij bi u kratkom vremenu morao angažirati velik broj inženjera te u projekt uložiti velika financijska sredstva, a oni nisu sigurni da je konzorcij to u mogućnosti.

Moguć povrat europskog novca

Ako novi rok ne bude ispoštovan, Hrvatskoj prijeti i opasnost da Europska komisija zatraži povrat sredstava uloženih u projekt. Vrijednost ugovora je 1,5 milijardi kuna, a Europska unija financira ga sa 85 posto, odnosno sa 1,272 milijarde kuna. Europska komisija zahtijeva da se ova dionica završi do kraja 2023., u protivnom će Hrvatska morati vratiti neutrošena sredstava i projekt dovršiti sama. Takvim razvojem događaja ugrožava se i strateški državni projekt gradnje pruge od granice s Mađarskom do luke Rijeka, donosi Jutarnji list.