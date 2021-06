Prvi srpanj je dan kada bismo se još malo trebali vratiti u normalu. Kreću zabave, festivali, manifestacije, ali samo za one koji su cijepljeni i one koji mogu dokazati da su epidmeiološki sigurni za druge. No, organizatori koncerata tvrde da i dalje nemaju sve informacije.

"Vlada totalna konfuzija među organizatorima koji zapravo ni ne znaju i nemaju jasna pravila i nisu informirani na pravi način. Vidimo i po prodaji ulaznica koja je ušla u rapidni rast do prije dva tjedna, a onda prije desetak dana je počelo padati", rekao je za RTL Berislav Marszalek.

Na zabave smiju cijepljeni, preboljeli i oni s negativnim testom. No, za takve su događaje ciljana publika mladi, a malo ih je cijepljeno ili je preboljelo zarazu, što organizatorima predstavlja problem.

"Tu je pak dodatni problem jer prema informacijama koje imamo privatne ustanove koje rade testiranja i medicinske usluge na eventima, dakle nemaju ulaz da ne mogu ubacivati rezultate i da cijeli taj sustav ne radi u realnom vremenu što znači da nije moguće organizirati testiranje na ulazu u događaj kako bi u istom trenutku se izdala digitalna potvrda", tvrdi Marszalek.

Covid potvrde na licu mjesta

No, ministarstva zdravstva i turizma navodno su pozvala sve laboratorije koji vrše testiranja da traže suglasnost HZZO-a za unošenje svih testiranih u sustav za izdavanje potvrda. Tako bi mobilni timovi, koji testiraju na licu mjesta, mogli na istom mjestu izdavati covid potvrde.

"Bit priče je da treba dozvoliti da potvrda, fizička potvrda o obavljenom testiranju bude instrument za ulaz na određeni projekt i manifestaciju", jasno će Darko Tuček, predsjednik Udruge glazbenih menadžera i organizatora.

Nedostatak komunikacije

I voditelj službe za epidemiologiju HZJZ-a Bernard Kaić, drži da je sadašnje stanje nelogično. "Mislim da bi to trebalo izmijeniti jer ima ljudi koji su cijepljeni, a iz nekog razloga nemaju pristup e-građaninu jer su možda nezaposleni, ili su preboljeli bolest i mogu dobiti potvrdu da su preboljeli, ali ne mogu dobiti digitalnu covid potvrdu", rekao je Kaić i dodao da se nada da će se do četvrtka to riješiti.

Novinari RTL-a su do tih informacija došli u roku od sat vremena, dok ih organizatori traže danima. Dakle, ključ problema je u nedostatku informacija i lošoj komunikaciji.

"Što se tiče same komunikacije, ona u zadnje vrijeme sa Stožerom ne postoji", istaknuo je Tuček.