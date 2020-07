PROIZVODIMO LUBENICA DOVOLJNO I ZA TURISTE, ALI I DALJE UVOZIMO: Poljoprivrednici se dosjetili kako zaraditi četiri puta više

Unatoč proizvodnji ogromnih količina, Hrvatska iz 17 zemalja uvozi lubenice, što proizvođače tjera da se koriste nekonvencionalnim metodama prodaje, kako bi izbjegli bacanje voća

U Hrvatskoj se proizvodi dovoljno lubenica da uz domaće stanovništvo u njima mogu uživati i turisti. No, proizvođači od Slavonije do doline Neretve negoduju jer se to voće, unatoč svemu, uvozi iz čak 17 zemalja. Berba kasne sorte je u tijeku, a poljoprivrednici se brinu o cijeni koju će za nju dobiti.

“Nikad ne znamo koja će biti, susrećemo se s nelojalnom konkurencijom i uvozom, kad oni stanu, onda mi dolazimo na svoje”, rekao je za Dnevnik.hr OPG-ovac iz Soljana, Stjepan Ćurdo.

Lakše zaraditi na dostavi, nego na prodaji

Samo u prvom kvartalu ove godine uvezeno je 197 tona lubenica, a u istom razdoblju lani tri tone manje. U cijeloj prošloj godini uvezeno je više od 15.000 tona tog voća čija je vrijednost bila gotovo šest milijuna kuna. “Ta lubenica zauzima prostor na tržištu gdje bismo mi trebali doći, ruši nam cijenu tako da mi praktički ne možemo od proizvodnje rane lubenice ništa zaraditi”, naglasio je proizvođač Željko Bijeliš.

Proizvođače muči i loša otkupna cijena, zbog čega su se u dolini Neretve odlučili za dostavljanje svojih proizvoda na kućna vrata. Doroteja Nikolić iz Inicijative Putujuće lubenice i dinje tvrdi da proizvođači po kombiju zarade i do četiri puta više, zbog čega se cijeli posao isplati. Dodaje kako su proizvođači ujedno i distributeri, pa imaju direktan kontakt s kupcima, što je važno u prodaji hrane.

Turizam se pokrenuo, raste potražnja

No, situacija bi mogla postati bolja. Naime, kasna sorta lubenice trebala bi biti dovoljna za potrebe stanovnika i turista do kraja godine, jer se turizam nekako pokrenuo, a uvoz smanjio, što je dovelo do rasta potražnje, a time i cijena. Na kraju, to znači i da se domaća lubenica ove godine neće baciti.

“Do prije pet dana se cijena vrtjela oko kune i padala, ali zadnja dva-tri dana imamo skok. Na otkupima je oko 1,60 do 1,80 kuna, a ona bolja i krupnija lubenica i po 2,50 kune”, objasnio je prodavač Željko.

