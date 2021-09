Proizvođači krumpira čude se kako se ta svakodnevna namirnica na tržnici prodaje za 7 kuna kilogram, dok je njihova proizvodna cijena oko dvije kune.

"Ljudi moraju znati da cijena kod nas proizvođača nije sedam kuna. To su gluposti. Takve cijene vidimo po nekim tržnicama i kod sitnih trgovaca koji sami dižu cijene. Kod nas proizvođača trenutačna otkupna cijena krumpira u rinfuzi je od dvije do 2,20 kuna", kaže proizvođač Damir Mesarić iz međimurske Belice, piše Večernji list.

Bit će i dodatnih poskupljenja

Dodaje kako će vjerojatno doći do dodatnog poskupljenja. "Cijena će vjerojatno ići gore, ali neće to biti neko strašno veliko poskupljenje i šok za kupce. Možda će još ići nekih pet do deset posto gore jer je i čuvanje krumpira u skladištima skuplje", kaže Mesarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Prošlih godina prosječne cijene kod proizvođača bile su od 1,30 do 1,50 kn po kilogramu pa je ovogodišnje poskupljenje od oko 30 posto. Proizvođači objašnjavaju da je do viših cijena došlo zbog loših vremenskih uvjeta, a oni bilježe čak i 70 posto manju proizvodnju.

Pitanje je od kuda ćemo uvesti kad nitko nema

Slična situacija je i na poljima krumpira u cijeloj Europi zbog čega kontinent neće moći pokriti potrebe sa svojom proizvodnjom. Mesarić naglašava da, ako ćemo u Hrvatskoj ovim tempom trošiti krumpir, domaćeg ćemo imati do siječnja sljedeće godine, a manjkove ćemo morati nadomjestiti uvozom. No, uz ovakvo stanje u cijeloj Europi, pitanje je od kuda ćemo ga uopće moći uvesti.