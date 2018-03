PROGOVORIO RADNIK DOMA UŽASA: ‘U sobama umiru štakori, a ljudi imaju rane po tijelima’

Ne smiruje se situacija oko osječkog doma za psihički bolesne osobe u kojima, prema snimkama, vlada katastrofalno stanje

“Iako su u javnost izašli detalji o katastrofalnom stanju u centru, sve se i dalje pokušava zataškati”, zgrožen je jedan od 13 zaposlenika osječkog Centra za skrb i pružanje usluga ‘Ja kao i ti’, nekadašnjeg Doma za psihički bolesne odrasle osobe Osijek. Naime, u medijima su objavljene zastrašujuće fotografije o stanju u centru gdje nedostaje osnovih higijenskih potrepština, odnosno dostupne su samo zaposlenicima, na tijelima štićenika pojavljuje se dekubitus, štakori i miševi ugibaju u sobama, toaleti nisu očišćeni, a kuhinja izgleda kao da godinama nije korištena iako se u Centru nalazi 32 korisnika.

Ravnatelj: Sve je to podmetnuto

U pitanju su osobe s mentalnim oštećenjima i teško bolesne osobe. No za njih tijekom dana brine tek jedna medicinska sestra, a noću nad njima bdije samo jedna njegovateljica. Unatoč objavljenim fotografijama ravnatelj Doma Ladislav Lamza tvrdi da je sve podmetnuto zbog najavljenog zatvaranja ustanove. Lamza ovaj dom vodi već 16 godina, a da situacija i nije tako loša potvrdili su i neki njegovi zaposlenici.

No, jedan od zaposlenika, za RTL je otkrio kako je u stvari riječ o pokušaju zataškavanja. Lamza zbog objave informacija o stanju u domu čak i prijeti svojim zaposlenicima.



“Ravnatelj se očito jako trudi sve zataškati. Čovjek je to kojeg se mnogi ljudi boje, uključujući i zaposlenike doma, tako da ne čudi da su se pred kamerama pojavili i sami zaposlenici doma koji eto imaju nešto reći u njegovu obranu”, objašnjava situaciju sugovornik RTL-a koji je godinama zaposlen u Domu u kojem je situacija katastrofalna od ljeta prošle godine. Čak devet zaposlenih otišlo je na bolovanje, dok zamjene za njih nisu osigurane.

Poziv inspekciji i Ministarstvu

”Skupina radnika pozvala je inspekciju da se tomu stane na kraj”, priča zaposlenik objašnjavajući kako je stanju prodonijelo i to što je ravnatelj odlučio otpustiti ili degradirati medisinsko osoblje. Uz pomo Ministarstva demografije to je ipak spriječeno, no još uvijek samo 13 ljudi radi u zgradi od 2.800 kvadrata. “Možete si zamisliti koji je to obim posla”, dodaje zaposlenik. Prema njegovim riječima neki zaposlenici od tog ogromnog posla i sami su se razboljeli.

Zamjera kolegama što su branili ravnatelja. “Kućni majstor je tvrdio da su miševi i fekalije po sobama štićenika podmetnuti. Pa, on i nije u ustanovi, on obavlja poslove po vrtu i oko zgrade, kako onda može znati kakvo je stanje u Centru? Zanimljivo je da se do sada nije pojavila niti jedna izjava stručnog, medicinskog osoblja”. Prema njegovim riječima i štićenici i zaposlenici koji su podržali ravnatelja naknadno su nagrađeni – povećanjem plaće ili boljim sobama.

”Ravnatelj ide toliko daleko da štićenicima doma, koji su psihički bolesnici, diktira izjave koje moraju izaći iz medije, potpuno manipulira njima, a zatim na temelju tih izjava daje otkaze djelatnicima koji mu ne odgovaraju”, nastavlja djelatnik Centra i podsjeća kako je još krajem prosinca prošle godine pokrenuta procedura za smjenu ravnatelja no ništa se nije dogodilo. Zato je uvjeren da ravnatelja netko štiti.