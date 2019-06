PROGOVORIO PROTJERANI SEZONAC S TETOVAŽOM DELIJA: ‘Dubrovčani nisu nacionalisti. Ali neću o detaljima, to je naš navijački kodeks’

Konobar iz Trebainja nakon napada trocidaša kaže da ga smet što se provlači priča da su Dubrovčani nacionalisti

Nakon što su sezonca iz Trebinja, koji je radio kao konobar u jednom dubrovačkom restoranu, napali i zaprijetili mu pripadnici Torcide, jer su doznali da je navijač Crvene zvezde te da na ruci ima tetovažu navijačke skupine Delije, kaže nakon svega da ga jako smeta što sad u medijima i među komentarima po društvenim mrežama kruže priče da su Dubrovčani nacionalisti, piše Dubrovački dnevnik.

“Ljudi su prema meni bili odlični, nemam nikakvih loših iskustava. Jako mi smeta što nastaju priče kako su Dubrovčani ovakvi ili onakvi. Predstavlja ih se nacionalistima. Dubrovčani nisu nacionalisti. Neka se to zna”, rekao je Nenad Asanović te dodao da to što se dogodilo smatra “dijelom navijačke scene, a ne nacionalizma.”

Samo lijepa iskustva

Iz Dubrovnika nosi samo lijepa iskustva, tvrdi da je rijetko gdje naišao na tako dobar prijem kao tamo, a kaže i kako je tamo stekao jako lijepa poznanstava. “I moj gazda u restoranu u kojem sam radio me ispoštovao, njegova obitelj me prihvatila kao svoga. Nitko kod vas od tako reći normalnih radnika neće imati problema. Imao sam ih ja zbog tetovaže Delija. Ali, to nema veze s nacionalizmom kao takvim. Dubrovčani nisu nacionalisti”, ponovio je Asanović.

Poštuje navijački kodeks

Odbio reći nešto više detalja o spornoj večeri, kada je navodno napadnut nožem, pri čemu su mu pomogli engleski turisti, jer se tu radi o “navijačkom kodeksu”. “Recimo samo da sam fizički napadnut i da mi je rečeno da napustim Grad. Jesam Delija, navijam za Crvenu zvezdu i sve o onome više što je bilo te noći neću reći. To je stvar našeg navijačkog kodeksa kojega jako poštujem.”

