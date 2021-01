PROGOVORIO NAKON OSTAVKE: ‘Piškit ću, kakit ću’… Plenković nema mišljenje, on za apsolutno jasne stvari osniva komisije’

‘HSS-u se takve ambicije ne mogu ostvariti, ako si u HSS-u ne možeš se zaposliti, dobiti kredit ili upisati dijete preko reda u školu’

Vido Bogdanović dao je pred Novu godinu ostavku na mjesto predsjednika dubrovačkog HSS-a. Kako piše Dubrovački dnevnik, stranku je postavio na noge nakon što je neko vrijeme izbivala iz Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. Uostalom stranka je ponovo ušla u ovo predstavničko tijelo građana pa je njegova ostavka taman pred izbore možda neke mogla i iznenaditi.

O razlozima napuštanja stranke govorio je o intervjuu za Dubrovački dnevnik. “Osnovni razlog moje ostavke jest stanje u Gradskoj organizaciji za koju sam odgovoran. Stanje je loše, dobar dio odgovornosti snosim ja bez ikakve dvojbe. I nije fer da stranka i članovi budu taoci eventualnih mojih ambicija ili planova. Kad vidiš da ne ide, treba prepustiti prostor drugome”, objasnio je.

‘Ne živimo u demokraciji’

Na pitanje što sad, dodaje: “Ništa, sad će Županijska organizacija imenovati povjerenika koji će odraditi svoj posao, pripremiti stranku za sljedeće izbore. Kao prvo, ja sam zagovornik samostalnog izlaska na izbore, a izborni zakon ne valja ništa. Mi ne živimo u demokraciji, nego partitokraciji pa tako hrvatskom ne vlada narod nego stranka, partija. A to što ih narod bira je isto jedna prijevara o kojoj se može govoriti.

Apsolutni sam pobornik samostalnog izlaska na izbore, zabranio bih predizborno koaliranje, ako ne možeš uzeti pet posto, ne trebaš sjedati u Gradskom vijeću. Ostani doma. Možda bih uveo i da plaća namet onaj tko ne osvoji tri posto. Da mu dignemo pare što zaprdiva birače. Ako nema tri posto podrške u javnosti, ako ne može animirati familiju ili susjede, što opterećuje liste, ali to su nekakvi politički bolesnici”, rekao je.

Ostvarivanje vlastitih interesa

U HSS-u, kaže, ostaje ako ga ne izbace. “Dvaput su me izbacili, Nikša Sentić i Željko Raguž. Sve je moguće”, dodao je. Upitan potom kakvo je bilo stanje u državnom HSS-u, odgovara: “Ne želim sebe opravdavati, ali teško je u provinciji, mislim na periferiji, vući političku ideju ako je nema središnjica. Mislim, zašto bi netko ušao u HSS? Jer ga vodi Vido Bogdanović. Ma vidi, bogati. Pogotovo jer je u Hrvatskoj bavljenje politikom deformirano, mislim većina se bavi politikom iz osobnih interesa, familijarnih ili grupnih. Mene to nije zanimalo. U HSS-u takve se ambicije ne mogu ostvariti, ako si u HSS-u ne možeš se zaposliti, dobiti kredit ili upisati dijete preko reda u školu.”

Naglašava da u Hrvatskoj samo tome služi politika. “U Hrvatskoj se ulazi u politiku da se ostvare partikularni interesi. Imamo lokalne dubrovačke stranke koje se bave samo s tim. Nemaju ništa drugo. Nemaju ideologiju, nemaju svjetonazor, nemaju političku viziju, a niti političke principe. Imaju samo ono ‘gdje sam ja tu’.”

Od ustašoida do partizana

Bogdanović kaže da HSS “luta” od 1941. godine. “Od pada Vladka Mačeka HSS je ideološki nedefiniran, on je tada bio svehrvatski pokret, kao 1990. godine HDZ, mislim da je HDZ kopirao taj pristup. Od onda tu je cijela paleta političkih profila. Od krajnje desnih, tih ustašoida, pa do partizana, veliki broj HSS-ovaca su bili i u partizanima, kasnije su to bili načelnici, direktori, ministri. HSS je izgubio brivu, ima sad tu svega, a najmanje građanskog, odnosno seljački poštenog. Kola se zaustavljaju, a slijedi uzbrdica. Tu su i kadrovski problemi, vodstvo radi neprimjerene stvari, a uz to HSS nema ideologiju”, rekao je.

Zbog toga što je predsjednik Krešimir Beljak izgovorio neke riječi koje je trebalo izgovoriti, a koje drugi nisu izgovorili, Bogdanović kaže da je podržavao način funkcioniranja HSS-a. “Zato i jesam podržavao tu, neću reći politiku, ali operatiku. HSS se uvijek ocjenjivao je li u koaliciji s HDZ-om ili SDP-om, on nema supstanciju. Odjednom se ubacio u demokršćane. Što su to demokršćani? To je HDZ. Što će tu HSS?! Ne razumijem. Iako Beljak jest naginjao lijevim, centralno lijevim idejama. I SDP je ideološki ništa. Niti su socijal-demokrati, niti iskreni antifašisti, oni su prikriveni ustašoidi kad im treba…

Trebalo je reći da mi o NDH mislimo to i to. Gotovo. Nema relativizacije. O ‘za dom spremni mislimo’ to i to. O abortusu isto tako. O srpskom pitanju također. Naravno, oko ekonomije se isto odrediti. A ne kao Plenković ‘piškit ću, kakit ću’. On nema mišljenje, on za apsolutno jasne stvari osniva komisije. Njemu treba komisija o ‘za dom spremni’? Pa neka pita tatu doma što misli o ‘za dom spremni'”, rekao je Bogdanović.

Cijeli intervju pročitajte na Dubrovačkom dnevniku.