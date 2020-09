PROGOVORIO JEDAN OD PRVIH ZARAŽENIH HRVATA: ‘Nismo mi bili pozitivni od nekog fake newsa. Bolest je stvarna i to je nepobitno’

Iako s blagim simptomima, Dalibor Ninčević u kući je bio zatvoren više od mjesec dana: ‘Znate da su prvi ljudi na liječenju bili mjesec, mjesec i pol, danas znamo da su to dva tjedna, nakon toga čovjek nije zarazan’

“Tada sam vidio i danas sam uvjeren da ne smijemo shvaćati prenaivno tu bolest jer dovoljno je malo nepažnje i malo opuštanja da ona izazove itekako velike posljedice”, kazao je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević. “Trajalo je dugo jer se tih dana nije puno znalo o koroni i bili smo nekakvi pokusni kunići”, rekao je liječnik OB Dubrovnik Dragutin Petković.

Ovako danas, šest i pol mjeseci od pojave koronavirusa u Hrvatskoj govore oni koji su među prvima oboljeli. U trenutku kad je zaraza stigla i do Hrvatske u svijetu je već bilo više od 80.000 oboljelih i 2500 umrlih.

“U počecima, znate, prvi dani kad su došli, kada je panika zavladala među svima, nitko nije znao oko liječenja što trebamo napraviti… Znate da su prvi ljudi na liječenju bili mjesec, mjesec i pol, danas znamo da su to dva tjedna, nakon toga čovjek nije zarazan. Dakle, mnogo stvari smo naučili”, kazao je Branko Kolarić, epidemiolog NZJZ-a Dr. Andrija Štampar.

Stigmatizacija zaraženih

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević bio je jedan od prvih koji je prebolio koronu. “Bili su doista laki simptomi, imao sam desetak dana laganu temperaturu 37 do 38, najviše dva dana. Kad me pitate što mi je bilo najteže, nije mi bilo najteže čak biti u karanteni, ostati doma, najteže mi je bilo ta bespomoćnost da ne mogu sudjelovati u radu Gradske uprave i stožera civilne zaštite. S druge strane, ono što me posebno zaboljelo i kao čovjeka, iako sam naviknut na to, to je taj oblik stigmatizacije ljudi koji su i javno priznali i koji su bili zaraženi Covidom-19”, kazao je Ninčević.

U tom trenutku već je počela karantena, zatvoreni su kafići, restorani, kina, kazališta. Iako s blagim simptomima, Dalibor Ninčević u kući je bio zatvoren više od mjesec dana. “Ponovno sam se testirao nakon 26 dana. Nalaz je bio pozitivan. Morao sam još tjedan dana biti kod kuće. Tek nakon 30 i nešto dana sam se ponovno testirao i nakon što je nalaz bio negativan dva puta zaredom smatralo se da virus više nije prisutan.”

‘Bili smo pokusni kunići’

U izolaciji je bio više od mjesec dana. “Trajalo je dugo jer se tih dana nije puno znalo o koroni i bili smo nekakvi pokusni kunići na neki način. Danas je to drukčije, danas ste dva tjedna u izolaciji. Zna se da poslije toga ne biste trebali biti infektivni. Međutim, tada se to nije znalo. Ja sam sve skupa 33 dana bio u izolaciji i tek tada sam imao dva negativna nalaza”, rekao je Petković.

Od početka pandemije u Hrvatskoj se puno toga promijenilo. “Sada imamo iskustvo polugodišnje, znanstvenih radova je puno napravljeno, znamo puno više stvari o tome kako se virus ponaša, kako se virus prenosi. Imamo razvoj cjepiva koja su već u visokoj fazi. Dakle, dosta toga smo naučili u ove pola godine. Vidjeli smo neke mjere koje su efikasnije, neke mjere koje su manje efikasne. Kod nekih predviđanja smo se prevarili. Mislili smo da tijekom ljeta neće biti tako efikasnog širenja virusa”, kazao je Kolarić.

Virus je i dalje prisutan

Od početka pandemiju su pratile oprečne informacije, za neke pravila nisu vrijedila, a negdje usput sve više ljudi počelo je sumnjati u postojanje virusa koji je blokirao cijeli svijet i iz korijena promijenio našu svakodnevicu.

“Virus je tu, virus je oko nas. Vidimo potvrdama koliko ima zaraženih, koliko ima bolesnih, a takav način razmišljanja, takve vijesti mogu dovesti samo do situacije da ne budemo odgovorni, da si dopustimo još više pa da posljedice ovog virusa budu još i gore”, kaže Ninčević.

“To su smiješne stvari. Ja sam to prebolio, bio sam pozitivan, moj članovi obitelji su isto neki bili bolesni, dakle nismo mi bili pozitivni od nekog ‘fake newsa’ i od neke ne-bolesti. Bolest je stvarna i to su činjenice koje su nepobitne”, rekao je Petković.

Što smo sve o virusu naučili, kako su se znanstvene spoznaje širile i što kažu oni koji su među prvima preboljeli koronu više pogledajte u prilogu Ane Trcol za RTL.

