PROGOVORILA SUPRUGA SRĐANA MLAĐANA: ‘Znam da je čudno jer se ja u ono vrijeme nisam ni rodila, ali sam uvjerena da je on sad drugi čovjek’

‘Srđan me upozorio da sve što on radi završi u medijima’

Srđan Mlađan (38), čovjek koji je ubio troje ljudi, u utorak je ušao u bračnu luku s Eliom Molnar (20), koja je svog supruga prvi put vidjela na vjenčanju u lepoglavskoj kaznionici.

Kako je rekla za Jutarnji “svjesno je kročila u taj brak jer su kliknuli kroz pisma koja su si razmjenjivali”.

“Znam da sve mlade sanjaju o bijeloj vjenčanici, velikoj svadbi negdje u lijepom okruženju, ali sve su to snovi. Ne pitajte me zašto sam Srđanu pisala. Uostalom zašto ne? Meni se ostvarilo ono što sam željela. Srđan je baš onakav kakvim sam ga zamišljala. Nit manje nit više, nego baš onakav.

SISAČKI MONSTRUM OŽENIO SE U ZATVORU: 20-godišnju Zagrepčanku prvi je put vidio na sam dan vjenčanja

Stvari koje je činio 90-ih su njegova prošlost, sve sam pročitala u medijima. I znam da čudno zvuči to što govorim jer se ja u to vrijeme nisam niti rodila, ali sam uvjerena da je on sad drugi čovjek koji će za osam godina izaći na slobodu”, ispričala je Elia, koja sve uvjeravada je Mlađanova prošlost – prošlost.

O činu vjenčanja ne želi previše pričati.

‘Srđan me upozorio na medije’

“Mogu samo reći da je sve bilo očekivano. Zatvorski. Bila je to najobičnija svadba dvoje ljudi koji su kliknuli kroz pisma i koji se vole. Obred je kratko trajao. Haljinu sam odabrala sama. I još neke stvari. Nešto sam kupila, a nešto posudila, kako to obično biva. Nisu nam odobrili druženje nasamo“, kaže nevjesta, dodajući da joj je medijska pompa napravila veliki stres.

“Istina je da mi je Srđan rekao da sve što on radi završi u medijima pa da postoji rizik i da će kad-tad i naše vjenčanje procuriti u javnost. Svjesna sam da je on interesantan medijima više od 20 godina, ali pustite nas i naše obitelji da živimo svoje živote. Pred nama je budućnost“, kaže mlada o kojoj se brinuo djed koji nije ni znao da se udala. Majka joj je poginula prije pet godina, a otac ju je napustio kada je još bila dijete.

‘Čemu da čekam da izađe’

O budućnosti ne želi pričati. “To je nešto o čemu smo razgovarali u pismima. I neka ti razgovori ostanu dio naše intime. Valjda na to imamo pravo“. Ipak otkriva okrila je zašto nije čekala da Mlađan odsluži kaznu pa da se vjenčaju na slobodi. “A čemu? Pa mi smo se pronašli, ali i jedino kao supruga sam stekla uvjete da ga mogu posjećivati. Do sada to nije bilo moguće”, pojašnjava.

Kaže i kako će uzeti njegovo prezime jer nije vezana za ono svog oca koji ju je ostavio još dok je bila dijete, a osobito ju je uzrujalo što ju je pokušao kontaktirati čim je objavljeno da se udala.

Svjesna je da će s prezimenom zauvijek trpjeti teret kojeg ono nosi sa sobom.

Proživjela veliku tragediju

“Ljudi će uvijek suditi. Komentari koje trpe Srđanovi roditelji godinama su gnjusni, baš kao što su i mene počeli nazivati monstrumom razni dušobrižnici ispod teksta koji je objavljen. Nisam javna osoba i nitko me ne poznaje kao moji bližnji tako da odakle pravo ikome da mi sudi i da me osuđuje. Nakon što mi je umrla majka, život mi se sunovratio”, priča Elia.

Zadnji puta ju je vidjela prije pet godina u Omišu. Kad je s bratom, te djedom i bakom ostala na moru, dok se njihova majka morala vratiti na posao u Zagreb. U frontalnom sudaru je izgubila život, a suđenje još traje.

“Ostala sam živjeti s bakom i djedom koje neizmjerno cijenim i znam da im je teško sa mnom. Znam i da je baka podrapala dosta pisama koja su mi stizala iz zatvora. Jer, to su kuverte na kojima mora sve pisati”, kaže Elia koja samo želi da se sve što prije slegne te da ju se ostavni na miru.

‘Nisam jedina osoba koja se udala za nekog u zatvoru. Ljubav nema granice.“