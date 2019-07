PROGOVORILA MAJKA MLADOG PROČELNIKA: ‘Ja sam majka koja je izgubila svoje dijete, nemam se više čega bojati’

‘Razgovaram s njim na groblju i neutješno plačem’

Majka Siniše Palma (37), pokojnog virovitičkog pročelnika za financije, osjeća se neutješno te na sinov grob odlazi ujutro i navečer. Jadranka Palm ispričala je za 24sata kako se osjeća i kako joj izgledaju dani nakon što je ostala bez sina. “Teško mi je, jako mi je teško”, ispričala je neutješna i uplakana i izmučena majka na vratima svoje kuće u Virovitici. Na svaki spomen Siniše glas joj je drhtao. Tada bi se zaustavila, prekrila lice rukama i zaplakala.

“Svakog jutra i svake večeri idem sinu na grob. Baš kao što je on mene pozdravljao svako jutro kad bi išao na posao i pozdravljao kad bi navečer došao doma. Razgovaram s njim na groblju i neutješno plačem”, ispričala je majka za 24sata.

Ne vjeruje službenom izvješću

Podsjetimo, Siniša Palm nestao je 31. svibnja, a njegovo beživotno tijelo pronađeno je 3. lipnja u šumi uz granicu s Mađarskom. Imao je uže oko vrata. Prije nego je izašla službena obavijest o smrti pročelnika, njegov šef, gradonačelnik Ivica Kirin, objavio je da je gradskom proračunu nanesena milijunska šteta i to tijekom nekoliko godina. Glavni krivac za to je prema Kirinu upravo Palm pa je i u javnost pustio obavijest o tome da je pokojnik imao problema s kockom.

“Tog dana oko 11 sati došao je kući. Radnici su bojili fasadu, a on je došao i stavio mi ruku na rame. Potapšao me i rekao: ‘Bit će to dobra boja'”, govori Jadranka i naglašava da ne vjeruje u optužbe da je njen sin bio kockar. Uz to, kaže, teško joj je slušati optužbe na sinov račun. “Ne želim sad ništa komentirati, ali znate li onu staru poslovicu ‘Zaklela se zemlja raju da se sve tajne odaju’? Eto. Rekla sam vam sve što majka u ovom trenutku može reći. Sve ostalo ću reći kad dođe vrijeme za to”, nagovijestila je uplakana majka.

Dodaje da ne vjeruje službenom izvješću. Govori da je bila na policiji, međutim, tamo joj nisu ništa rekli. No, kako kaže, ne boji se za sebe.

Nije sama u boli jer joj često navrate Sinišini prijatelji

“Teško je. Pokušavam biti jaka dok sam s kćeri i s njezinom obitelji. Ona je trudna i moram biti jaka za nju. Sve dok ne dođem kući…”, kaže Jadranka, kojoj je prije devet godina muž preminuo zbog srca.

Kada majka dođe kući opet je neutješna, ali u boli nije sama jer kako kaže, često navrate Sinišini prijatelji da ju pitaju kako je. Kaže da joj i pomažu i da je to vrlo lijepo od njih. Za kraj, neutješna majka rekla je da je njen sin uvijek bio veseo i nasmijan.

“Više se ne bojim nikoga, osim Boga. Ja sam majka koja je izgubila dijete, nemam se više čega bojati”, objasnila je Jadranka Palm.

