PROGOVORILA MAJKA KOJA JE ODBILA KEMOTERAPIJU ZA SVOJU KĆER: ‘Lana ne može jesti, sve ju boli. Želim ju odvesti u inozemstvo’

Majka 10-godišnje Lane, koja je primila treći ciklus kemoterapije bez njezinog pristanka u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu, Marijana Prpić prestala je vjerovati liječnicima. Za Provjereno Nove TV rekla je ako je u medijima pročitala lažne informacije da joj je oduzeto skrbništvo nad bolesnim dijetetom.

Naime, 10-godišnja djevojčica se mjesecima bori s rakom kostiju. Njezina majka je reagirala na činjenicu da je njezino djete plakajući pratilo cijelu gungulu iz bolničkog kreveta.

“Moja je Lana to vidjela na televizoru. Psiholozi su joj objašnjavali da ne gleda, da su novinari loše napisali, da je to netko izmislio. Znači, to je jako ružno, da se netko s takvim stvarima igra, a dijete leži u bolnici od raka. To je stvarno bezobrazno i podmuklo,” rekla je Lanina majka.

DRAMA U KLAIĆEVOJ: Majka oboljele djevojčice ne dopušta kemoterapiju, BBB i Torcidu pozvala da pajserima dođu u bolnicu

U humanitarnoj akciji prikupljeno 900 tisuća kuna

Ljetos je uz apel hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena u humanitarnoj akciji prikupljeno 900 tisuća kuna za Lanino liječenje, podsjeća Dnevnik.hr.

Lanina majka se protivi kemoterapiji koju su odredili liječnici. U srpnju je djevojčica morala prekinuti ljetovanje, nakon što se požalila roditeljima na bol u nozi. Roditelji su je odvezli na pregled u Šibenik, gdje je dežurna liječnica posumljala na puknuće mišića te ju je poslala na rendgensko snimanje, nakon čega je uslijedilo neugodno iznenađenje.

Potpuni nedostatak komunikacije liječnika Klaićeve bolnice

Odmah su poslani, bez objašnjanja, na Kliniku za dječje bolesti u Zagreb, pri čemu su u otpusnom pismu naveli “zloćudna novotvorina na dugoj kosti”. U Klaićevoj joj je dijagnosticiran osteosarkom, a nakon samo tjedan dana započela je primati kemoterapiju, čime je onkološki odjel Klaićeve bolnice postao njezin stalan dom.

Jedan od razloga zašto Marijana Prpić ne želi daljnju kemoterapiju za svoje dijete je potpuni nedostatak komunikacije liječnika, pri čemu joj se ne daju nikakva objašnjenja, niti joj se nude bilo kakve alternative u liječenju.

”Kako se može dijete osjećati? Dijete je izolirano preko noći od prijatelja, od svega. Ne može se dobro osjećati. Mislim da je za roditelje najgori taj odjel koji može postojati. Mislim da ne postoji ni jedan drugi gori,” ističe za “Provjereno” Lanina majka.

Nakon prvog ciklusa kemoterapije naticanje i lom noge

“I da dođeš i da ti nitko ni ne objašnjava kako treba. Idemo, samo dajemo. Ne znaš ni što ni kako. Ne daju ti previše opcija, ne objašnjavaju ti,” kaže.

Kako objasniti desetogodišnjoj djevojčici da je oboljela od potencijalno smrtonosne bolesti kao što je osteosarkom, kada jedino što je malena mogla u početku primjetiti je bilo ispadanje njezine duge kose? Bolest je, unatoč kemoterapiji, uznapredovala pa su se metastaze proširile i na rame.

Uplašena majka ističe da joj je nakon prvog ciklusa kemoterapija natekla noga, nakon čega se dogodio i njezin lom. “Dijete je ostalo u krevetu, nepokretno u pelenama. Počela je kosica otpadati i sve ostalo. Drugi ciklus, treći ciklus. Ništa se u tome svemu nije dobro dešavalo. Evo, i četvrti je taj dobila”, naglašava u Provjerenom Lanina majka.

Prisilna kemoterapija

“Njoj je loše. Ona danima ne jede. Ne može popiti. Ne može jesti. Ne može ništa. Sve ju boli”, dodaje.

Zatim se Lanina majka odlučila na potez očajnika, odbivši dati pristanak na kemoterapiju. Njezina sumnja u ispravnost liječenja raste. “Kemoterapija po meni nekome uspije, ali većini ne. Jer ja i dalje tvrdim da to nije lijek. Svoj sastav koji ima, to nije lijek”.

Međutim, Klaićeva bolnica i dalje koristi zakonsku mogućnost te prisilno daje kemoterapiju maloljetnoj djevojčici, javlja Dnevnik.hr.

LIJEČNICI U KLAIĆEVOJ DJEVOJČICU (10) LIJEČE BEZ MAJČINA PRISTANKA: ‘Ne razumije prirodu bolesti i ozbiljnost situacije’

Majka želi nastavak liječenja naprednijim postupkom u inozemstvu

Ravnatelj bolnice Goran Roić objašnjava “da zakon izrijekom kaže kako se ne može odgoditi medicinska pomoć i skrb u slučajevima kada priroda bolesti izravno ugrožava život i zdravlje ili bi dovelo do teških i trajnih posljedica na zdravlje pacijenta.”

“U ovom konkretnom slučaju to je upravo bilo tako. Prekid liječenja i priroda bolesti kod malodobne pacijentice bilo bi pogubno za pacijenticu,” kaže ravnatelj bolnice.

Međutim, Lanina majka želi nastaviti liječenje u inozemstvu, prijerice Njemačkoj, gdje je daleko napredniji postupak liječenja u navedenom slučaju. “… stiglo je mišljenje da dijete bude prevezeno i da odmah ide operacija i zračenje područja noge. To je bilo iz Istanbula, iz njihove klinike Acibadem.

Bolnica ne želi dati kompletnu dokumentaciju o bolesti

Onda sam išla u München, kod profesora Durra. On mi je rekao da ga više brine rame jer je pokazalo na prvom snimanju da ona ima metastazu i u ramenu. Dva mjeseca to rame nitko nije pregledao,” rekla je Lanina majka za Provjereno.

Majka traži drugo mišljenje dok bolnica želi Lanin ostanak. Ovaj slučaj je izazvao dilemu u javnosti oko toga tko odlučuje o nastavku liječenja, roditelji ili liječnici. Majka tvrdi da bolnica arogantno opstruira davanje drugog mišljenja jer ne želi predati kompletnu dokumentaciju o bolesti, kako se ne bi potvrdila sumnja u njihovu eventualnu nekompetentnost.

Bolnica tvrdi da nalaze uvijek i svi mogu dobiti, a s druge strane “kad zatražim dokumentaciju kažu da je to bolničko vlasništvo”. “Imam pravo tražiti mišljenje od drugih liječnika. Ako meni pet liječnika kaže: ‘Slušajte, protokol je taj i taj..’, ja nemam što nego se poklopiti ušima, sjesti i prihvatiti to,” ističe Lanina majka.

Majka riskira kazneni progon

Ako liječnici procjene da bi prijevozom zdravlje bilo ugroženo, majka, koja i dalje želi liječenje vlastitog djeteta u inozemstvu, riskira čak i kazneni progon i postupanje Centra za socijalnu skrb, javlja Dnevnik.hr.

“Centar prati, ali sluša liječnike. Najbitnije je ono što liječnička struka odluči, a u ovom slučaju odlučivao je multidisciplinarni onkološki konzilij”, ističe ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb Brozić Perić, piše Dnevnik.hr

Možda da se radi o bogotoj i utjecajnoj majci djeteta, ne bi ovaj slučaj punio naslovne stranice, a dijetetu bi, bez ikakvih problema, bilo dozvoljeno liječenje u inozemstvu.