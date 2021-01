PROGOVORILA I GLUMICA SANJA VEJNOVIĆ: ‘Prekasno je on maknut iz serije i prekasno smo mi oslobođeni zlostavljanja’

‘Rekla sam da ću vikati i izgurala sam ga iz sobe’

Proteklih tjedana u javnom prostoru govori se o žrtvama silovanja i seksualnog zlostavljanja, a sve je krenulo iz Srbije kada je glumica Milena Radulović optužila uglednog redatelja Miroslava Miku Aleksića za oba nedjela. I kod nas su se žene ohrabrile pa počele govoriti o svojim iskustvima.

O neželjenim dodirima i neprimjerenim komentarima nije se previše govorilo u Hrvatskoj, no šutnja se prekinula. Na tu temu je za RTL Direkt govorila glumica Sanja Vejnović koja kaže da se nada da je njezina kolegica Radulović otvorila Pandorinu kutiju.

“Nadam se da je u Pandorinoj kao u grčkoj mitologiji, ostala nada. Mi je svi imamo da će se to konačno početi rješavati kako treba. Kada kažemo Milena Radulović uvijek kažemo i njeno zvanje – glumica. Pa se cijela priča počinje vezivati uz naše zvanje. Onda je bila maloljetna kada su se zlostavljanja događala. Silovanja je izvršavao dramski pedagog u jednoj školi koju je pohađala kao slobodnu aktivnost. Divim joj se da je snašla hrabrosti i snage da istupi jer istupanjem sa svojim imenom i prezimenom i imenom i prezimenom zlostavljača, silovatelja, ne možemo više šutjeti kao društvo”, rekla je Vejnović za RTL Direkt.

‘Toga ima u svim profesijama’

Glumica je podsjetila da se nakon toga oformila Facebook stranica “Nisam tražila” gdje su i hrvatske glumice iznijele vrlo potresna svjedočanstvima o uznemiravanjima i zlostavljanjima. Kaže da ih je ona sve ovih dana čitala i da kod svih normalnih i empatičnih ljudi ta svjedočanstva izazivaju užas. Misli da to nije ekskluzivno vezano uz glumački poziv nego ih ima u svim profesijama i na svim nivoima.

“Ono je prisutno svugdje. Ove dane slušam priče i od djece mojih prijatelja. Netko studira na Medicini, netko na Stomatologiji – vrlo slične priče čujemo pa neka se i to otvori. Zlostavljači se ne mogu staviti u jedan kalup i nemaju obrazac. Pojavljivat će se u svim slojevima društva i svim slojevima obrazovanja”, rekla je.

Vlastita iskustva

“Počela bih od onih iskustava koje svi potisnemo, a koja se događaju u najranijoj dobi i koji nam postaju tako, mi svi svoje ranice zatvaramo i zaboravljamo, i to je neki obrambeni mehanizam. Ali, ove dane razgovarajući sa svim svojim prijateljicama, ne samo glumicama, vraćaju se sjećanja na neka događanja pri izlascima u mladosti, pri neprimjerenim ponašanjima, pri pokušajima silovanja… Mogu spomenuti jedan primjer koji bi mogao ilustrirati ono što bi se trebalo promijeniti i dogoditi, prevencija koja je užasno bitna od najranije školske dobi pa sve kasnije, djecu moramo naučiti da shvate koje ponašanje je prihvatljivo a koje nije, što je zlostavljanje i kojih ima vrsta i zašto nešto nije prihvatljivo.

Dok sam bila djevojčica u pubertetu u osnovnoj školi, u to doba dječaci imaju potrebu ne obuzdavati svoje hormone koje ispoljavaju tako da djevojčice primaju za grudi i mjesta koja nisu ugodna. To jedno iskustvo meni nikako nije bilo ugodno, a nije niti mojim prijateljicama u razredu. Požalile smo se razrednici koja nam je dala odgovor da su to dječaci, da njima rade hormoni i da je to normalno. Tada sam taj odgovor prihvatila, a sada se pitam je li to bio odgovor jednog pedagoga.

Pretpostavljam da bi danas odgovor profesora bio drugačiji. Morala sam izgraditi neki obrambeni mehanizam i počela sam trenirati džudo ne bi li se naučila braniti i istući dečke kada bih se našla u toj situaciji, a branila sam i prijateljice”, rekla je Vejnović.

O zlostavljanju na poslu

“Doživljavala sam i svojevrsno zlostavljanje na poslu, u glumačkom poslu u zreloj dobi. Ne seksualne prirode, ali mizogeno i seksističkih primjedba i raznih vrsti perfidnih zlostavljanja od jednog kolege. Nisam tome bila samo ja izložena, već cijeli ženski dio ekipe. Tog sam kolegu prijavljivala, tražila zaštitu, a nisam je dobila. Izborila sam se sama i borila sam se tijekom snimanja na svoj svojstven način.

Odgovor bi bio: ‘show must go on’. E, pa ne mora uvijek. Prekasno je on maknut iz serije i prekasno smo mi bili oslobođeni tog zlostavljanja. U mladosti sam imala primjere neprimjerenog seksualnog uznemiravanja”, navela je.

‘Stariji kolega htio je na silu ući u moju hotelsku sobu’

“To sam isto sama rješavala. Radilo se o jednom kolegi koji je bio puno stariji, ja sam imala svega 20 godina, a on je imao 25 godina više, oženjen i vrlo poznat i prihvaćen od društva. Svi su ga voljeli. Pokojan je pa mu neću reći ime. On je na silu htio ući u sobu kada smo spavali u hotelu na snimanju. Izgurala sam ga, nije se ništa dogodilo. Rekla sam da ću vikati i izgurala sam ga iz sobe. Drugo jutro to nikome nisam rekla.

Bila sam sretna da sam ja izvojevala svoju malu pobjedu i da sam ga otjerala. On se na mene ljutio i sa mnom nije htio razgovarati. Nije htio proći tekst prije scene i to je rezultiralo prijetnjom da sljedeći film koji sam trebala raditi, a već sam se dogovorila s redateljem, kada je čuo da bi trebala glumiti glavnu ulogu, rekao je da se to neće dogoditi. I to se stvarno nije dogodilo. Ja to nisam krila od filmske okoline. Kada se njegovo ime spomenulo, ja bih uvijek ispričala što se dogodilo i na taj način sam si olakšavala to da ipak nekome ispričam”, rekla je Sanja Vejnović za RTL Direkt i dodala da trebamo prestati šutjeti.