Umjereno do pretežno oblačno. Povremeno kiša, na Jadranu i uz njega lokalno izraženija, a ponajprije u Dalmaciji praćena grmljavinom, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U najvišim predjelima Like i Gorskog kotara mogući su susnježica i snijeg, a ujutro i u dijelu sjeverozapadne Hrvatske. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu i u gorju ponegdje i vrlo jaki.Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 7 do 11, a na Jadranu između 13 i 18 stupnjeva Celzijevih.

I nedjelja bez sunca

Slično vrijeme nas očekuje i sutra - umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice kiša koja će na Jadranu lokalno biti obilnija, a u Dalmaciji praćena grmljavinom. U gorju će, uz pad temperature, kiša prelaziti u snijeg kojeg će krajem dana i osobito u noći na ponedjeljak biti i u središnjim predjelima. Dulja sunčana razdoblja sredinom dana ponegdje na sjevernom Jadranu. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, na moru i s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 1 i 5, a na Jadranu 9 i 14 °C. Najviša dnevna uglavnom od 6 do 11, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 13 do 17 °C.

Meteoalarm poziva na oprez

Zbog jakog vjetra, pljuskova i grmljavine DHMZ je izdao i žuti meteolaram za priobalno područje.

Idućih dana na kopnu i moru

U nedjelju još u unutrašnjosti slično, ali sve kišovitije, a u noći na ponedjeljak, okretanjem vjetra na sjeverni, zatim i osjetnim padom temperature, snježnih pahulja može biti ne samo u gorju, nego i mjestimice u nizinama zapadne Hrvatske. Slijedi zatim kratka stabilizacija, pokoje vrlo hladno jutro, pred, čini se, novo pogoršanje sredinom idućeg tjedna, prognozirao je za RTL Dorian Ribarić.

Na Jadranu lokalno obilna kiša još u nedjelju, a zatim će se u ponedjeljak postupno razvedravati kako se duž obale bude širila umjerena do jaka bura, ali će biti i osjetno svježije. No, i taj predah od kiše potrajat će samo do srijede.