PROGNOZA ZA PRODUŽENI VIKEND: Posvuda kiša i južina, tek manji dio ostat će suh. U nekim će mjestima padati rekordi

Zoran Vakula objavio je novu vremensku prognozu i najavio jaki jugo, munje, obilnu kišu…

Meteorolog Vakula je za narednih nekoliko dana najavio južinu, oblačno vrijeme i povremenu kišu, osobito na Jadranu i uz njega gdje će vremenske prilike poremetiti planove onima koji su vikend naumili provesti na otvorenom, posebno subotu i nedjelju.

Danas će još uvijek u većini krajeva biti sunčano uz malu, a u drugom dijelu dana do umjerenu naoblaku. Vjetar u unutrašnjosti slab, u Slavoniji i Baranji do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će nakon slabe i umjerene bure postupno zapuhati umjereno i jako jugo, već ujutro na južnom dijelu, a poslijepodne i na sjevernom. Najviša temperatura od 16 do 21, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.

Pogoršanje vremenskih prilika u Dalmaciji već danas

Relativno toplo bit će i u Dalmaciji, najprije uz buru, zatim sve jače jugo, koje će na otvorenome vjerojatno imati i olujne udare, pri čemu će i more biti sve valovitije, a nebo sve oblačnije. Dan će početi pretežno vedro, a završiti većinom uz kišu, ponegdje i izraženije pljuskove, munje i gromove, najprije na moru, zatim i uz obalu.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, a više oblaka i oborina prema večeri se očekuju i na sjevernom Jadranu.

Oblačno, kišovito i vjetrovito za produženi vikend

“Tijekom mnogima produljenoga vikenda bit će još oblačnije, osobito na Jadranu i uz njega i kišovitije i vjetrovitije”, prognozira Vakula. Bit će nešto toplije, ali na kopnu znatno oblačnije nego danas, uz povremenu kišu koja će biti rjeđa u sjevernijim krajevima. Tamo bi mogla i izostati. Subota će u istočnoj Hrvatskoj biti sunčana, dok su u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući obilniji pljuskovi.

Stabilnije vrijeme sredinom sljedećeg tjedna

Prema sredini novoga tjedna povećava se vjerojatnost stabilnijeg i sunčanijeg vremena, ne samo na kopnu nego i na Jadranu, gdje će najkišovitije i najvjetrovitije biti od petka navečer do nedjeljnog podneva, kada u nekim mjestima uz jako pa i još jače jugo, može pasti i više od ukupne količine kiše za cijeli listopad.