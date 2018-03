PROGNOZA ZA BLAGDANSKI VIKEND: I dalje ćemo sanjati bijeli Božić, temperature skaču za više od 10 stupnjeva!

Iako prognostičari često mijenjaju izjave o snijegu i vremenu u idućim danima, ova je prognoza prilično pouzdana za dane do 27. ili 28. prosinca. Nakon toga je svašta moguće.

U Hrvatskoj će danas na Jadranu i uz njega prevladavati sunčano. U ostatku unutrašnjosti bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a moguć je mjestimičan slab snijeg. Ujutro u nizinama i po kotlinama ponegdje magla. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar, mjestimice s jakim, podno Velebita u početku i olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od -6 do -1, na Jadranu od -1 do 4, a najviša dnevna od 0 do 5, na Jadranu od 6 do 10 °C.

Već 10 godina bez bijelog Božića

Iako bi danas mjestimice moglo biti malo snijega, njemu se uvijek nadamo za Božić, no Božić nije bio bijel već 10 godina. Vrlo je vjerojatno da niti ove godine nećemo imati bijeli Božić, javlja RTL-ov meteorolog Nikola Vikić Topić. Vjerojatnost da ovog Božića padne snijeg drastično se smanjila u odnosu na prognozu od prije pet dana, pa bi tako sada bijeli Božić bio pravo čudo.



Snijega bi moglo biti u Gorskom kotaru i Lici, no vjerojatnost za to je samo pet posto. U nizinama na kopnu šanse za bijeli Božić još su manje, a na Jadranu nikakve. Ipak, snijega bi na Božić moglo biti jedino na Zavižanu, gdje je danas izmjereno čak metar bijelog pokrivača, uz temperaturu od minus 9 stupnjeva Celzijevih. Kako se idućih dana temperatura tamo neće dizati iznad nule, a za Božić ne bi trebala biti viša od 2 ili 3 stupnja, taj bi se snijeg i za blagdane mogao zadržati.

Pogoršanje oko Nove godine

Iako prognostičari često mijenjaju izjave o snijegu i vremenu u idućim danima, RTL javlja da je ova prognoza prilično pouzdana za dane do 27. ili 28. prosinca. Nakon toga je svašta moguće.

Osim što u ostalim dijelovima zemlje za Božić neće biti snijega, ne očekuje se ni kiša, a i Badnjak i sam Božić trebali bi biti sunčani i vedri. Temperature će biti više od prosijeka pa će tako dnevne biti čak 10-12 stupnjeva, a hladnije će biti jedino ujutro i navečer. Pogoršanje vremena očekuje se tek nešto prije dočeka Nove godine.