Tijekom većinom sunčanog četvrtka temperatura će ponegdje na kopnu biti i viša od 35 °C. Osim vrućine, nekima i sparine, jugozapadnjak i jugo pogoršavat će biometeorološke prilike te biti uvod u nestabilan, promjenjiv i većinom manje topli petak, koji će nekome donijeti olakšanje, ali i mjestimice intenzivne pljuskove, grmljavine, moguće i nevrijeme, na Jadranu nevere, pijavice i jak vjetar. Planirate li biti na moru - obavezno pratite prognoze i upozorenja Pomorskog meteorološkog centra DHMZ-a.

S ovom promjenom vremena ljetu još nije kraj, posebice ne na Jadranu, gdje će noći i dalje biti tople, a dani uglavnom vrući i sunčani, uz povremeno umjeren sjeverozapadnjak i buru. Manje toplo i nestabilnije bit će u većini unutrašnjosti, osobito na najoblačnijem istoku, sažeta je tjedna prognoza koju je za HRT pripremila dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

U četvrtak vrućina i toplinski val

I u četvrtak će na istoku Hrvatske prevladavati sunčano vrijeme. Najviša temperatura zraka porast će na vrijednosti između 35 i 37 °C. Samo će ponegdje prolazno biti umjerenog jugozapadnjaka. Jugozapadni vjetar osjećat će se i u pretežno sunčanoj središnjoj Hrvatskoj, gdje će postojati umjerena, na karlovačkom području i velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.

Upozorenja na vrućinu bit će na snazi i u gorju i na sjevernom Jadranu, u prvom dijelu dana prevladavajuće sunčanom. No jugo će popodne jačati, tlak padati, a sa zapada dolaziti više oblaka. Stoga će navečer i osobito u noći na petak mjestimice biti pljuskova i grmljavine, a moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji još u četvrtak stabilno i sunčano, ponegdje uz umjereno jugo te malo do umjereno valovito more. Jutarnja temperatura između 20 i 24 °C, u Zagori malo niža, a danju vruće, osobito u unutrašnjosti, gdje bi se moglo izmjeriti i 37 °C.

I na jugu Hrvatske ljubitelji ljeta i vrućine i dalje će moći uživati. Sunčanih sati bit će u izobilju, dnevna temperatura porast će do 34 °C, a vjetar biti uglavnom slab, samo popodne mjestimice umjeren jugozapadni.

U petak većinom promjena

No u petak potpuno drugačija vremenska slika - bit će vrlo nestabilno, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu, a moguće je i nevrijeme, na Jadranu prolazno pojačan sjeverozapadni vjetar te pijavice. Mirnije i uglavnom bez kiše zadržat će se na jugu Hrvatske. Mjestimični pljuskovi mogući su još i tijekom posvuda sunčanije subote, a u nedjelju uz većinom umjerenu buru uglavnom sunčano i suho.

I na kopnu u petak promjena vremena, pa su lokalno vjerojatni i jače izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Za vikend sunčanije i svježije, ali nestabilno - u subotu mjestimična kratkotrajna kiša moguća je gotovo posvuda, a u nedjelju je najvjerojatnija na najoblačnijem istoku, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.