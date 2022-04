Premda si mnogi vjerojatno žele stabilne, mirne, sunčane i barem prosječno tople dane - njih neće biti sve do sredine sljedećeg tjedna, u nekim dijelovima Hrvatske vjerojatno i dulje, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.

Pritom će na većem dijelu Jadrana najkišovitije i najvjetrovitije biti od četvrtka navečer do petka poslijepodne, kada će nevolja biti i zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, i zbog jakog i olujnog juga. U unutrašnjosti vjetar slabiji, ali vrijeme podjednako promjenjivo, osobito u južnijim krajevima i kišovito. No lokalni pljuskovi, munje i gromovi mogući su i u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, pogotovo u nedjelju, kada će biti najtopliji dan ovog razmjerno svježeg tjedna. Sljedeći će biti topliji, bez mraza. Barem nešto...

U petak kiša česta, ponegdje i obilna

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu povremene kiše biti uglavnom u noći i petak ujutro, te ponovno poslijepodne, kada su mogući i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar povremeno umjeren, većinom jugoistočni, uz koji će najniža jutarnja temperatura biti od 7 do 10 °C, a najviša poslijepodnevna 18 do 20 °C.



U središnjoj Hrvatskoj svježije nego na istoku, ne samo zbog niže temperature, nego i sjeveroistočnjaka, gdjekad umjerenog. No, barem će jutro biti osjetno toplije nego u četvrtak. I pritom oblačno, povremeno uz kišu, najobilniju u noći i prijepodne.

Prvi dio petka i u gorju i na sjevernom Jadranu bit će prilično kišovito, ponegdje i uz izraženije pljuskove s grmljavinom. Nevolje će stvarati i često jak, na udare lokalno i olujan istočnjak i bura, na južnom dijelu Kvarnera i jugo. Poslijepodne mirnije, u većini krajeva uz sunčana razdoblja. Temperatura uz more uglavnom od 11 do 16 °C, a u unutrašnjosti ujutro od 4 do 8 °C, poslijepodne 10 do 14 °C.

U Dalmaciji malo toplije, ali podjednako promjenjivo, uz češću kišu i grmljavinu u noći i prijepodne, kada će biti i vjetrovitije, uz uglavnom jako, mjestimice i olujno jugo, uz koje će more biti i jače valovito. U drugom dijelu dana mirnije i sunčanije. Na krajnjem jugu Hrvatske vjerojatno najobilnijih pljuskova s grmljavinom bit će sredinom dana i poslijepodne, ponegdje još i navečer, kada će jugo oslabjeti. No do ranog poslijepodneva bit će većinom jako i olujno.

Promjenjiva subota

U promjenjivu subotu jugo će na Jadranu oslabjeti, pa opet pojačati u nedjelju, tijekom koje će također biti lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu, gdje su nestabilnosti moguće i u mirniji ponedjeljak.

I u većini unutrašnjosti nastavit će se nadmetanja oblaka, vedrine i povremene kiše, ali u manjim količinama nego tijekom petka. Uz povremeno umjeren, uglavnom u gorju i jak jugozapadnjak, dnevna temperatura zraka bit će viša nego u dosadašnjem dijelu ovoga tjedna, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.