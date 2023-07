Uz sunce i vrućinu mnogi su osvježenje potražili u moru temperature između 23 i 25 stupnjeva, a idućih dana će potraga za osvježenjem biti učestalija. Na vrijeme će u ponedjeljak utjecati polje povišenog i izjednačenog tlaka pa će vjetar većinom biti slab. Nastavlja se i dotok vrućeg zraka sa sjevera Afrike osobito prema sredini tjedna kada se očekuje vrhunac toplinskog vala koji može djelovati na ljudsko zdravlje. Zatim osvježenje, ali prema vikendu je izgledno novo zatopljenje, javlja HRT.

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro biti sunčano, a od sredine dana povremeno malo oblaka. Vjetar slab ili tiho. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 17, najviša do 34 stupnja. Slične vrijednosti očekuju se i u središnjim krajevima gdje će prevladavati sunce. Popodne povremeno visoki, koprenasti oblaci koji neće mnogo kvariti osjećaj sunčanog vremena. Vjetar slab.

DHMZ je upalio upozorenja zbog iznimno visokih temperatura i opasnog toplinskog vala zbog jezgre vrućeg afričkog vala nazvanog "Lucifer". Meteorologinja Tea Blažević prognozirala je za N1 da će se vrućina još intenzivirati idućih dana, temperature bi lokalno mogle rasti i do 40, sredinom tjedna klad očekujemo kulminaciju vrućine.

Od četvrtka slijedi pritjecanje vlažnijeg zraka, što će rezultirati pljuskovima, moguće i lokalno izraženijim praćenim grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Lokalno je moguće i nevrijeme, kako vlažan zrak nailazi na užarenu podlogu. Bit će manje vruće. Nadolazeća promjena će najmanje utjecati na Dalmaciju.

Mnoštvo sunčanih sati očekuje se i na zapadu zemlje, osobito na otocima. U noći i ujutro na sjevernom Jadranu će popuhivati slab do umjeren burin koji će u drugom dijelu dana okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak. Najniža temperatura od 13 u gorju do 23 na otocima. Najviša dnevna između 31 i 34.

Vruće će biti i u vedroj Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti gdje će živa u termometru dosegnuti i 35. Blago osvježenje za obalne predjele poslijepodne će pružiti do umjeren vjetar s mora. Obilje sunca bit će i na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren, ujutro burin, danju zatim jugozapadnjak i zapadnjak, a prema otvorenome moru sjeverozapadnjak. More, temperature od 23 do 25, mirno ili malo valovito. Najniža temperatura od 20 do 25, u zaobalju i malo niža, a najviša od 31 do 34 stupnja.

Nestabilni četvrtak

Temperatura će, uz prevladavajuće sunčano vrijeme, u unutrašnjosti biti u porastu do srijede. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar s kojim će stizati više vlage pa već u noći na četvrtak na zapadu može lokalno biti izraženijih pljuskova, no u četvrtak će nestabilni vremenski uvjeti zahvatiti ostale predjele i vrućina će malo popustiti.

Na moru će u početku biti vedro uz slab do umjeren burin noću i rano ujutro, a maestral danju. Zatim će u srijedu zapuhati umjereno jugo koje će u četvrtak donijeti i oblake, osobito nad sjeverni Jadran gdje će mjestimice biti kiše. Lokalno je moguće i nevrijeme. Dok traje vrućina, potrebno je pridržavati se savjeta stručnjaka, držati se hlada i piti dosta tekućine, no ne zaboravite na svoje ljubimce - i njima je vruće.

