Od četvrtka nas ponovo očekuje promjena vremena. Bit će osjetno hladnije, a snijega nošenog jakom i olujnom burom može biti i mjestimice uz obalu, prognozirala je Damjana Ćurkov Majaroš za Danas.hr RTL-a.

Prijepodne će u cijeloj zemlji biti pretežno oblačno s povremenim oborinama. Uz obalu kiša, a u unutrašnjosti, osobito u gorju susnježica i snijeg. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, pod Velebitom bura u jačanju, a u Dalmaciji i dalje južina koja će biti slabija u odnosu na srijedu.

Prijepodne će u središnjim i sjeverozapadnim predjelima biti većinom oblačno sa susnježicom ili snijegom. Snijega će najviše biti u gorju, ali bit će ga i u nizinama.

Temperatura će biti nekoliko stupnjeva iznad nule, a dojam hladnoće pojačavat će slab do umjeren sjeveroistočnjak.

Oblačno u Slavoniji, Baranji i Srijemu

U Slavoniji, Baranji i Srijemu vrijeme će većinom biti oblačno. Manje oborina očekuje se poslijepodne. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera uz koji će i na istoku zemlje biti hladnije, osobito navečer.

U Dalmaciji oblačno s kišom i pljuskovima

U Dalmaciji umjereno ili pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima, a u Zagori je moguća i oborina na granici kiše i snijega. Prema jugu i dalje južina, a sjevernije će potkraj dana zapuhati bura.

Temperatura između 6 u unutrašnjosti i 14 na krajnjem jugu.

Na sjevernom Jadranu oblačno, na Kvarneru moguć snijeg

Oblačno će biti na sjevernom Jadranu i u gorju gdje će biti snijega. Uz obalu uglavnom kiša, a poneka pahulja nošena jakom burom moguća je i pod Velebitom pa i na kvarnerskim otocima.

Temperature će biti osjetno niže - u Gorskom kotaru i Lici malo iznad nule, a na moru oko 7, 8 stupnjeva.

DHMZ je za četvrtak izdao narančasto upozorenje za Južnu Dalmaciju.

Kopno: U nastavku tjedna oblačno uz oborine

U hladnijem razdoblju ostajemo i do kraja tjedna te početkom sljedećeg. Temperatura će tijekom cijelog dana biti oko nule, a puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera pa će se činiti i nekoliko stupnjeva niža. Uz to će prevladavati oblačno uz povremene oborine, a nešto više snijega moguće je u ponedjeljak.

Obala: U nastavku tjedna zimske prilike, jaka i olujna bura

Na Jadranu će idućih nekoliko dana vladati zimske prilike. Bit će umjereno ili pretežno oblačno s povremenom kišom, ali mjestimice može biti i snijega nošenog burom, osobito u petak i opet u ponedjeljak.

Puhat će jaka i olujna bura, a temperatura će i ovdje biti bliža prosjeku.

DHMZ je za petak izdao crveno upozorenje za Velebitski kanal, dok su narančasta upozorenja izdana za riječku regiju, Kvarner i sjevernu Dalmaciju.

HAK: Za kamione s prikolicama nema slobodnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri i obrnuto, poručuju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravajući na zimske uvjete u Gorskom kotaru.

Napominju i kako je prometna nesreća na autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče na 369. kilometru između čvorova Vučevica i Dugopolje u smjeru Dubrovnika te na 386. kilometru između čvorova Bisko i Dugopolje u smjeru Zagreba, a vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine.

Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče; Jadranska magistrala (DC8); državna cesta DC1 Karlovac-Knin-Split; Krčki i Paški most te Most dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku.

Snijeg u Lici i Gorskom kotaru, opasnost od poledice

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg pada u Gorskom kotaru i Lici, a vrlo jaka kiša mjestimice u Dalmaciji. Mogući su odroni. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Bosiljeva II i Kikovice vožnju otežava i usporava snijeg i jak vjetar. Ponegdje ima magle. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima.

HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te na put ne kreću bez zimske opreme.

Zimski uvjeti na cestama

Zimski su uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru te pojedinim cestama u Lici, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo II i Kikovica te državnu cestu kroz Gorski kotar (DC3) Zdihovo-Delnice-Kikovica.

Zbog vode na kolniku zatvorene su pojedine ceste u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Večeras od 20 sati do 5 sati ujutro bit će zatvorena autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan, u oba smjera. Obilazak je državnom cestom DC1.

Zimski su uvjeti i promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na cestama u Gorskom kotaru i Lici.

Prekinute trajektne linije

Zbog vjetra u prekidu su trajektne linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, kao i katamaranske linije Ubli-Korčuča-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Korčula-Hvar-Split i Jelsa-Bol-Split te brodska linija Komiža-Biševo.