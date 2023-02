Danas, a i idućih dana posvuda će biti osjetno hladnije, a na Jadranu vjetrovito, kazala je za Danas.hr meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš.

Danas prijepodne na Jadranu i zapadu unutrašnjosti bit će pretežno sunčano, a na istoku zemlje i u gorju oblačnije. Tek će rijetko pasti slabe oborine. U unutrašnjosti još u prvom dijelu dana umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a uz obalu jaka i olujna bura. Uz sjeverac će posvuda biti osjetno hladnije. Poslijepodne će u središnjim i sjeverozapadnim predjelima biti pretežno sunčano, tek mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će slabjeti, ali temperatura će biti osjetno niža pa će uz tek 2, 3 stupnja Celzijeva biti i vrlo hladno. Oblačnije će biti u Slavoniji, Baranji i Srijemu, mjestimice i pretežno oblačno, ali većinom suho. Temperatura samo koji stupanj iznad nule pa će i tamo cijeli dan biti vrlo hladno.

Novi tjedan donosi novi val hladnoće

U Dalmaciji će najviša dnevna temperatura biti uglavnom niža od jučerašnje najniže. Usto će prevladavati sunčano, ali ostaje vjetrovito s jakom i olujnom burom i tramontanom koje će poslijepodne malo oslabjeti, ali navečer opet pojačati. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju oblačnije, rijetko uz malo slabih oborina. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočnjak, na moru jaka i olujna, na udare i orkanska bura. Temperatura u gorju ponegdje i cijeli dan u minusu, na moru do najviše 8 stupnjeva, rekla je Ćurkov Majaroš.

Novi tjedan na kopnu će proći u znaku vala hladnoće - jutarnja temperatura uglavnom će biti ispod -5, u gorju lokalno i ispod -10 pa će biti umjerenog i jakog mraza. Tijekom dana tek malo u plusu, mjestimice i cijeli dan ispod nule. Povremeno će puhati sjeverni vjetar uz koji će se, unatoč suncu, činiti i hladnije. I na Jadranu će zbog bure u novom tjednu biti još hladnije. Ujutro će biti temperaturnih minusa, osobito u utorak pa je i uz obalu moguć slab mraz. Do sredine tjedna jaka i olujna bura i tramontana, a tek će pred vikend dnevna temperatura uz slabiji vjetar malo porasti.

Udari vjetra i do 150 kilometara na sat

Prema karti Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), danas je pola Hrvatske u 'crvenom', 'narančastom' ili 'žutom'. Drugim riječima, izdana su upozorenja na potencijalno opasno vrijeme (žuto), opasno (narančasto) te izuzetno opasno vrijeme (crveno). DHMZ je crveno upozorenje zbog snažnog vjetra izdao za područje Velebitskog kanala gdje će danas puhati jaka i vrlo jaka, mjestimice olujna bura s najjačim udarima i do 150 kilometara na sat, koja će poslijepodne malo oslabjeti, a tijekom noći ponovno pojačati. Također, crveno upozorenje zbog mogućih udara vjetra i do 150 kilometara na sat izdano je i za srednju Dalmaciju, dok su u 'crvenom' i sjeverna te južna Dalmacija, ali tamo će udari vjertra biti nešto slabiji - najviše do 130 kilometara na sat.

Narančasto upozorenje izdano je za Kvarner i Kvarnerić gdje će puhati jaka, mjestimice vrlo jaka bura koja će poslijepodne malo oslabjeti, a u noći ponovno pojačati, s najjačim udarima od 65 do 110 kilometara na sat. Žuto upozorenje izdano je za Istru, riječku regiju izdano je zbog mjestimice olujnih udara bure, uglavnom podno Velebita. Žuto upozorenje DHMZ je izdao i za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju, gdje će najjači udari bure i sjevernog vjetra biti do 65 kilometara na sat. Kontinentalni dio Hrvatske - osječka, karlovačka, zagrebačka i gospićka regija su u 'zelenom', odnosno bez upozorenja.