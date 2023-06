Na Jadranu vikend promjenjiv i nestabilan, iako će se glavnina nevera i jakih pljuskova dogoditi u subotu, a tek malo kiše moguće je mjestimice u Dalmaciji. Idući tjedan sunčaniji, vruć, pravi ljetni, a uglavnom samo u utorak, a i to vrlo rijetko, može se koji pljusak iz zaleđa spustiti do same obale, prognozirao je Dorian Ribarić za RTL.

Ponovno nam s juga kontinenta pristiže suh i topao zrak, ali događa se to ispred novih frontalnih poremećaja koji su se već sasvim približili Alpama. Formirat će se i plitka ciklona, preko nas premještati tijekom subote, a ovaj put glavninom kiše donijeti Jadranu i područjima uz njega.

Ujutro i prijepodne još uglavnom vedro i sunčano, pa i mirno izostankom nekog značajnijeg vjetra. Tek će mjestimice po kotlinama i uz obale rijeka, uglavnom u Posavini, biti kratkotrajne magle. Samo jutro na kopnu malo manje svježe, duž obale i na otocima toplo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje pretežno sunčano, tek kasnije postupno porasti naoblaka, ali u većini krajeva će to najprije biti oni visokih prozirni. Zapuhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar s kojim će i temperatura porasti na vrijednosti od 30-31 °C. Na istoku pretežno sunčano, čak će nerijetko ostati i vedro, te i ovdje vrlo toplo i vruće uz slab do ponegdje umjeren jugoistočni vjetar.

I u Dalmaciji prevladavajuće sunčano, no naoblačenje stiže navečer uz mjestimične pljuskove, u noći moguće izraženije, najprije na sjeveru i otocima. Zapuhat će slabo do umjereno jugo. Temperatura između 28 i 31 °C. Na sjevernom Jadranu će se oblaci najranije skupljati, već popodne može lokalno pasti koja kap kiše, ali će neverini sve izgledniji biti navečer, ponajprije uz zapadnu obalu Istre i prema otvorenome moru, u noći i drugdje. Do, tada uz umjereno jugo i jugozapadnjak vrlo toplo, čak i u gorju.

Idućih dana na kopnu i moru

U unutrašnjosti promjenjivo i nestabilno većinom u subotu. Bit će mjestimične kiše, lokalno moguće i jačih pljuskova praćenih grmljavinom, češćih u gorju. U nedjelju već razvedravanje, a nešto više zaostalih oblaka samo po Slavoniji, rijetko uz sasvim malo kiše. Sunčano i vruće početkom novog tjedna, ali opet od utorka uz povremeno više oblaka može biti malo kiše ili ponekog pljuska.

