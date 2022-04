Izražena promjena već je donijela često obilnu kišu te pad temperature zraka koji će još izraženiji biti u dane vikenda, kada će uz povremenu kišu u unutrašnjosti ponegdje biti i susnježice i snijega, i to vrlo vjerojatno ne samo u gorju.

S početkom idućeg tjedna bit će i mraza, no uz stabilnije vrijeme - i više suha i sunčana vremena. S postupnim porastom temperature vratit će se proljetni ugođaj, no na Jadranu će se promjenjivo zadržati i veći dio idućeg tjedna, posebice na jugu. Promjenjivost vremena očitovat će se i u čestim promjenama smjera i brzine vjetra, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

U Zagrebu je ujutro bila susnježica te je nakon stanke snijeg opet počeo padati. Slabog snijega ima u Krapini, Koprivnici, Čakovcu, Karlovcu i Ogulin, a jak snijeg pada na Zavižanu.

Svježija subota

Subota će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti još svježija od petka te većinom oblačna s povremenom kišom, u zapadnim predjelima, ponaprije u gorju - i susnježicom i snijegom. Poslijepodne će se naoblaka stanjiti i dijelom raskinuti pa su moguća sunčana razdoblja. Dojmu hladnijeg vremena pridonosit će i umjeren sjeverozapadni vjetar.

U središnjoj Hrvatskoj također hladnije pa će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, zatim prolazno moguće i u nekim nizinama, gdje se većinom neće zadržavati na tlu. Temperatura zraka sredinom dana i popodne uglavnom od 4 do 8 °C.

Sa sve izraženijim pritjecanjem hladnoga zraka u Gorskom kotaru i Lici kišu će zamijeniti susnježica i snijeg, posebice u višim predjelima gdje će nastati i snježni pokrivač. Oborine će biti češće u prvom dijelu dana. Na sjevernom Jadranu i dalje umjeren, ponegdje i jak južni i jugozapadni vjetar te mjestimična kiša, osobito prijepodne, a popodne će biti i duljih sunčanih razdoblja.

U Dalmaciji promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Lokalno i dalje uz moguće jake pljuskove i obilniju kišu. Puhat će umjeren do jak južni vjetar i jugo, mjestimice i jugozapadni. Vjetar će posebno na krajnjem jugu Hrvatske biti i vrlo jak pa će i more biti valovito. Temperatura zraka bez izraženijeg dnevnog hoda - biti većinom od 9 do 13 °C."

Stabilnije, ali posvuda ne i suho

U nedjelju i ponedjeljak mjestimične kiše bit će uglavnom u Dalmaciji, posebice prema jugu, a općenito će posvuda biti više sunčana vremena nego u četvrtak i petak. Utorak će vrlo vjerojatno biti najstabilniji dan duž cijele obale u idućem tjednu i tada će temperatura porasti prema prosječnim vrijednostima za doba godine.

U unutrašnjosti će u nedjelju još rijetko biti oborina, uglavnom na sjeveru, a potkraj dana i oblaka će biti sve manje zbog čega će sunčaniji ponedjeljak u mnogim krajevima početi uz mraz. Ipak, već s utorkom toplije, i dalje uz dosta sunčanog vremena, prognozirala je za HRT dr. sc. TanjaRenko iz DHMZ-a.

HAK: Kiša i magla smanjuju vidljivost

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Lici i Gorskom kotaru mjestimice pada snijeg, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski auto klub. Zbog ponegdje jake kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8). Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Vrata i Oštrovica u smjeru Rijeke, vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 između tunela Škurinje i tunela Katarina u smjeru Krčkog mosta, vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat.

Zimski su uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obavezna zimska oprema na cestama u Gorskom kotaru. Zbog testiranja za Croatia Rally dionica javne ceste LC58036, tzv. „cesta kroz Cetin“ od naselja Mrzle Drage kod kućnog broja 14 prema Ogulinskom Hreljinu do administrativne granice s Karlovačkom županijom, bit će zatvorena za promet danas od 7 do 19 sati.

Na graničom prijelazu Bajakovo (Batrovci) sa Srbijom teretna vozila čekaju 2 sata na izlazu. U prekidu su katamaranske linije: Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka; i brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak. Katamaran na na liniji Vis-Split, s polaskom iz luke Vis u 7 sati, danas, 2. travnja, pristat će u luku Hvar. Linija Ilovik Mali-Lošinj plovi s pristajanjem u luku Veli Lošinj.