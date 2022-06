Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu. Uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi i grmljavina ponajprije u drugom dijelu dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Poneki pljusak moguć je i u Dalmaciji.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na kopnu prolazno u okretanju na sjeverni. Najviša temperatura zraka između 28 i 33 Celzijevih stupnjeva. Upaljen je i žuti alarm za središnju i istočnu Hrvatsku.

Nestabilna atmosfera

Vrućina i sparina ovih su dana sveprisutne u nestabilnoj atmosferi. Tako će biti i danas kako nam u jugozapadnoj struji po visini pristiže topao te povremeno vlažniji zrak. No, krajem tjedna kreće jedno dulje stabilnije razdoblje koje će obilježiti izrazito visoke temperature i toplinski val, prognozirao je za RTL Dorian Ribarić.

Bloking situacija već dva tjedna podržava visoki tlak nad Europom, navodi u prognozi za N1 Bojan Lipovšćaka. Ciklonalno polje nad Azijskim kopnom zaustavlja premještanje visokog tlaka prema istoku. Hladan nestabilan zrak s Atlantika vrlo sporo prodire nad Europsko kopno sa zapada i podvlaći se pod topli zrak.

Mjesto sudara toplog i hladnog zraka obilježeno je intenzivnim razvojem grmljavinske naoblake i proteže se u obliku hladne fronte od Britanije preko Francuske do Španjolske. Jugozapadno visinsko strujanje premjestilo je vruć saharski zrak nad europsko kopno gdje se formirao jezik toplog zraka koji se sporo premješta prema istoku.

Ugodna subota

Ujutro i prijepodne pretežno vedro i sunčano te ugodno i toplo, u Dalmaciji čak lokalno i vrlo toplo. Postupno će stizati sve više oblaka na Jadran i područja uz njega, najprije onih visokih, uglavnom prozirnih. Vjetar većinom slab. Uz obalu tek mjestimice slab burin, a na sjevernom dijelu i jugozapadnjak.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima ostaje barem djelomice sunčano, ali su sporadično mogući kraći izolirani grmljavinski pljuskovi, prvenstveno uz granicu sa Slovenijom te oko Banovine. Puhat će slab, rijetko umjeren jugozapadni vjetar i okretati na sjeverni. Vrućina i sparina za nijansu još izraženije.

Na istoku povremeno umjerena naoblaka, a lokalni pljuskovi i grmljavina su čak i malo izgledniji, uglavnom oko slavonskog gorja i Posavine, a izraženiji su mogući i na području Srijema. Vjetar većinom slab, pojačan samo uz pljusak, a temperatura između 30 i 32 °C.

U Dalmaciji prolazno nešto više oblaka, ali samo ponegdje uz manju mogućnost za kakav kraći pljusak i to uglavnom u zaobalju. I dalje vruće uz tek rijetko slab do umjeren zapadni ili sjeverozapadni vjetar. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali uz razvoj oblaka oko Učke i u Gorskom kotaru može lokalno biti malo kiše pa i grmljavine. No, samo kratkotrajno. Podjednako vruće i sparno uz slabo jugo.

Idućih dana na kopnu i moru

Napokon sasvim stabilne i sunčane prilike i u unutrašnjosti. Pritom će vrućina biti još izraženija, osobito od ponedjeljka kada kreće i prvi ovogodišnji toplinski val u kojem se očekuju temperature iznad 35 °C. Sve će toplije, a time i neugodnije biti i noći. Na Jadranu sunčano, a nakon toplih, sve češće i vrlo toplih noći, teško će se podnositi dnevna vrućina, a neku veliku pomoć neće pružati niti slab maestral tijekom dana.

Prema prognozi vremena za N1 Bojana Lipovšćaka vrhunac ovog toplinskig vala očekuje se početkom idućeg tjedna, vjerojatno u utorak, tako da će od nedjelje do srijede biti sunčano i vruće. U srijedu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu kratkotrajna brza promjena vremena povezana s prolazom oslabljene hladne fronte sjeverno od Alpa.

Noći će do ponedjeljka u unutrašnjosti još mnogima biti razmjerno ugodne, no dnevna će temperatura vrlo vjerojatno već s početkom tjedna u dosta predjela dosegnuti vrijednosti toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, upozorila je za HRT Tanja Renko.